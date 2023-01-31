Дэниел Винни Свифт сражался в составе Интернационального легиона и был отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом говорится в телеграмм-канале мэра Львова Андрея Садового.

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Американский доброволец погиб, защищая Украину

"Теперь храбрый "морской котик" отправляется в последний путь домой", – отметил мэр Львова.

Он выразил искренние соболезнования семье защитника.



Во Львове простились с американским добровольцем / Фото из соцсетей Садового

Чтобы остановить эти смерти, нам нужно мощное оружие. Мы обращаемся ко всему миру – не откладывать потом то, что может уже сегодня спасти жизнь. За этот год мы все уже поняли, что остановить войну можно только силой,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова призывает Запад предоставлять Украине современное вооружение, а именно танки и истребители.



Погиб Дэниел Винни Свифт / Фото из соцсетей Садового

"Россия сегодня является раненым медведем, которого нужно загнать в берлогу. И сделать мы можем это только объединив все наши ресурсы", – добавил Садовый.



Что известно об американском военном / Фото из соцсетей Садового

Что известно о военном