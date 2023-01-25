О гибели воина сообщил Национальный военно-исторический музей Украины и бывший нардеп, ныне военнослужащий Игорь Луценко. Кроме того, это уже подтвердили в Генштабе ВСУ.

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Что известно о погибшем воине

Олег Собченко жил в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. 4 декабря ему исполнилось 49 лет.

Мужчина много лет работал над восстановлением мемориалов и могил воинов Армии УНР. Он принадлежал к команде благотворительного фонда "Героика", целью которого является сохранение памяти о защитниках Украины столетней давности. Олег сам работал над восстановлением памятников как плотник и каменщик.

Также он был активным участником Революции Достоинства и получил многочисленные повреждения во время противостояния в Черкассах.

Был первым из комбатантов, кто в марте собрал для нашего музея ценные экспонаты. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям этого скромного и трудолюбивого идеалиста, которым он запечатлелся в памяти,

– отметили в Национальном военно-историческом музее.

Игорь Луценко отметил, что познакомился с Олегом на Майдане. Также добавил: "Во время событий Огнекрещения на майдановцев в Черкассах напал Беркут. Олегу проломили лоб, буквально разбили кость. Его чудом спасли из больницы, вывезли за границу. Затем он получил за эти события свой первый орден "За Мужество".

Участие в войне

В 2014 – 2016 годах Олег Собченко воевал в составе добробатов. В феврале 2022-го он присоединился к 72-й бригаде имени Черных Запорожцев, героически защищая Киев под Мотыжином.

В начале полномасштабного вторжения россиян Олег Собченко защищал столицу. Когда в марте в районе Козаровичей группа российских десантников попыталась захватить дамбу Ирпеня, он в подходящий момент взял командование на себя.

Мы тогда не дали возможность россиянам взять под контроль воду в реке Ирпень – реке, которая затем, благодаря открытой дамбе, разлилась и решающим образом поможет защитить столицу с Севера, удержать Мощун. Безусловно, за это, а также за многие другие подвиги, Олег заслужил звание Героя Украины,

– подчеркнул Луценко.

Также он добавил, что они вместе работали в качестве экипажа аэроразведки 10 месяцев полномасштабной войны. Также Олег Собченко принимал участие в боях за Лисичанск, Мощун и Бахмут.



Олег Собченко был аэроразведчиком / Фото из соцсетей Игоря Луценко

Позже спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Олег Собченко погиб 24 января в Угледаре.

Сегодня (24 января – 24 Канал) в бою с российскими оккупантами – он всего себя посвятил борьбе и отдал за Украину самое ценное – свою жизнь,

– подчеркнул Ковалев.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вечная память и слава Герою Олегу Собченко.