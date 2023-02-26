Это трагическое известие в комментарии 24 Каналу подтвердил пресс-офицер 100-й бригады Территориальной обороны Сергей Хоминский. Воин погиб при выполнении задания.

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Что известно о трагедии

Сергей Хоминский не уточнил деталей трагедии, в результате чего погиб боец отдельного подразделения 100-й бригады ТрО, однако отметил, что сейчас идет следствие, которое проводят правоохранители и военные.

На рассвете 25 февраля 2023 года, выполняя боевое задание, погиб военнослужащий одного из отдельных батальонов Волынской бригады территориальной обороны. Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады,

– сообщил Хоминский.

В то же время, в сети уже распространяется информация о том, что утром 25 февраля на Волыни якобы произошла перестрелка на границе с Беларусью, в результате чего и мог погибнуть воин. Пресс-офицер 100-й бригады Теробороны призвал людей не распространять фейки и доверять только официальной информации.

К слову, белорусские пропагандисты опубликовали опровержение новости о перестрелке на границе, заявив, что никаких подобных инцидентов не было.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким погибшего воина!

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