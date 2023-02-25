Вечером 25 февраля в Киеве собрались собратья Олега, чтобы провести его в последний путь. С бойцом попрощались на одной из баз полка.

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Как отзываются об Олеге его собратья

Следует отметить, что Олег Мудрак полгода провел в российском плену, а также пережил теракт в Оленовке, где находился вместе с другими защитниками "Азовстали". Мудрак принимал участие в боях за Мариуполь в 2014 году.

Собратья попрощались с Олегом Мудраком / Фото "Суспильне"

Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но, к сожалению, пытки в плену и истощение взорвали его мужественное сердце,

– сказал один из собратьев бойца.

Он добавил, что Олег Мудрак умел воевать, умел дружить и любил жизнь.

Церемония прощания состоялась на одной из баз "Азова" / Фото "Суспильне"

Напомним, что о смерти Мудрака сообщил его племянник Даниил.

"Мудрак Олег Васильевич – майор, герой, стальной мужчина, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера", – написал он.

Тело защитника Мариуполя кремируют в Киеве 26 февраля.

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