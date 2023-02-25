Вечером 25 февраля в Киеве собрались собратья Олега, чтобы провести его в последний путь. С бойцом попрощались на одной из баз полка.
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Как отзываются об Олеге его собратья
Следует отметить, что Олег Мудрак полгода провел в российском плену, а также пережил теракт в Оленовке, где находился вместе с другими защитниками "Азовстали". Мудрак принимал участие в боях за Мариуполь в 2014 году.
Собратья попрощались с Олегом Мудраком / Фото "Суспильне"
Ему было всего 35 лет и впереди был долгий путь, но, к сожалению, пытки в плену и истощение взорвали его мужественное сердце,
– сказал один из собратьев бойца.
Он добавил, что Олег Мудрак умел воевать, умел дружить и любил жизнь.
Церемония прощания состоялась на одной из баз "Азова" / Фото "Суспильне"
Напомним, что о смерти Мудрака сообщил его племянник Даниил.
"Мудрак Олег Васильевич – майор, герой, стальной мужчина, мой дядя, мой брат, моя опора, моя гордость, мой маяк и пример характера", – написал он.
Тело защитника Мариуполя кремируют в Киеве 26 февраля.
В Киеве простились с Олегом Мудраком: смотрите видео
В боях за Украину погиб доброволец из США: что известно
- 16 февраля во время боевых действий погиб ветеран американской армии Эндрю Питерс. Ему было всего 28 лет, а родом он из Маршфилда, штат Висконсин.
- Родители мужчины подчеркнули, что их сын хорошо понимал, что правильно, а что неправильно, а потому стремился помогать украинцам.
- Сейчас семья погибшего воина сотрудничает с посольством США в Киеве, чтобы вернуть его тело домой. Родители воина подчеркнули СМИ, что они делятся своей историей, чтобы напомнить соотечественникам Америки, что "война в Украине влияет не только на украинцев".
- Эндрю Питерс до войны в Украине воевал в 2014 году в Афганистане. Впоследствии он вступил в Международный легион обороны Украины, созданный для того, чтобы граждане других государств могли приобщаться к сопротивлению российским оккупантам и бороться за глобальную безопасность.