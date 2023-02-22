Мудрак принимал участие в боях за Мариуполь в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину герой оборонял "Азовсталь" от российских окупантов.

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В плену Мудрак провел шесть месяцев. В августе прошлого года журналист и писатель Станислав Асеев опубликовал фото, как герой изменился за это время.

Сто дней плена,

– подписал Асеев фотографию.



Олег Мудрак в плену / Фото с твиттера Станислава Асеева

Сообщается, что у героя не выдержало сердце.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким воина. Вечная память герою!

Украинцы оставляют щемящие комментарии и благодарят героя.

В боях за Бахмут погибли двое полицейских

В боях за Бахмут погибли двое героев-полицейских – боец "КОРДа" из Черниговщины Богдан Бондарчук и его коллега из тернопольского "КОРДа" Виктор Мельниченко. Их вспоминают как добрых и искренних людей, надежных собратьев, всегда готовых пройти на помощь.

У Бондарчука осталось трое детей. Самой молодой дочери героя – год.