Мудрак брав участь у боях за Маріуполь 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой обороняв "Азовсталь" від російських окупантів.

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У полоні Мудрак провів 6 місяців. У серпні минулого року журналіст та письменник Станіслав Асєєв опублікував світлину, як герой змінився за цей час.

Сто днів полону,

– підписав Асєєв світлину.



Олег Мудрак у полоні / Фото з твітера Станіслава Асєєва

Повідомляють, що у героя не витримало серце.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять герою!

Українці залишають щемливі коментарі й дякують героєві.

У боях за Бахмут загинули двоє поліцейських

У боях за Бахмут загинули двоє героїв-поліцейських – боєць "КОРДу" з Чернігівщини Богдан Бондарчук та його колега з тернопільського "КОРДу" Віктор Мельниченко. Їх згадують як добрих та щирих людей, надійних побратимів, які завжди були готові пройти на допомогу.

У Бондарчука залишилося троє дітей. Наймолодшій донечці героя – рік.

