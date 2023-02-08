У матеріалі VALSTYBĖ наголосили, що світлина Діанова для усього світу стала символом незламності українських воїнів. Фото зробили у той час, коли герої під керівництвом Дениса Прокопенка в оточенні російських окупантів захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

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У VALSTYBĖ зауважили: захисників Маріуполя обрали "людьми року", адже їхній героїзм та самопожертва змінили хід війни.

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Захисники Маріуполя також змінили сприйняття війни у світі. У VALSTYBĖ наголосили, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало західних демократій перебували у стані очікування.

Вони надзвичайно повільно реагували на прохання України про допомогу. Очікування тривало тижнями та навіть місяцями. Дехто, можливо, навіть сподівався, що у разі хоч якихось успіхів окупантів можна буде вдати, наче нічого й не сталося.

Водночас українські герої продовжували боротьбу. Їхня історія стала доказом, що Росії – країні-терористці – не вдасться реалізувати свій задум. Бліцкригу не буде.

Матеріал у VALSTYBĖ підсумували тим, що нема чого чекати, адже Україна просто так не здасться.



Михайло Діанов на обкладинці литовського видання / VALSTYBĖ

Зауважте! Світлини героїв "Азовсталі" під час героїчного захисту Маріуполя зробив український захисник Дмитро "Орест" Козацький. Перебуваючи у російському полоні, герой отримав престижну премію Grand Press Photo 2022.

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