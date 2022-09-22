У середу 21 вересня українці дізналися, що командир полку захисників "Редіс" – живий. Ба більше, його повернули з російського полону в Україну. Тепер усіх українців цікавить питання, що з ним. Про це розповідає 24 канал.

До теми Денис "Редіс" Прокопенко дав перший коментар після звільнення з російського полону

Біографія захисника Азовсталі Дениса "Редіса" Прокопенко

Денис Прокопенко з позивним "Редіс" народився 27 червня 1991 року. Закінчив факультет германської філології Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю "Викладач англійської мови". При цьому "Редіс" дуже активний, любить спорт і є одним з уболівальників футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Вперше Прокопенко потрапив на фронт ще у 2014 році, де брав участь в антитерористичній операції на Сході України у складі тоді ще добровольчого батальйону. Там він виявив лідерські якості, тож поступово став командиром взводу, роти, а згодом і самого батальйону. Так, у вересні 2017 року його призначили командиром усім відомого загону спеціального призначення, який брав участь в обороні Маріуполя.

Довідка. У 2015 році Прокопенко мав звання молодшого лейтенанта й за кілька років став старшим лейтенантом. У 2019 році йому дали звання капітана, а у 2022 році майора та одразу підполковника.



Загін під командуванням Прокопенка дислокувався у Маріуполі й одразу став на захист міста. Бійці попередили, що на Маріуполь насувається гуманітарна катастрофа, а окупанти порушують усі правила ведення війни, без перебору обстрілюючи всю цивільну інфраструктуру. 7 березня Денис Прокопенко закликав закрити небо над містом, проте цього не трапилось.



Денис Прокопенко / Фото "Укрінформ"

Те, що трапилось у Маріуполі, опису не потребує – про біль цього багатостраждального міста знає кожен українець. І тоді, коли усі надії згасли, українські захисники, зокрема й батальйон під командуванням Дениса Прокопенка, не полишали місто. Самовідданістю та героїзмом бійці відіграли вкрай важливу роль у повномасштабній війні – завдяки такому опору окупанти буквально загрузли у Маріуполі, а їхній наступ на інші напрямки загальмувався.

19 березня президент України Володимир Зеленський надав Денису Прокопенку звання Героя України. 18 квітня почалася блокада "Азовсталі". Щоб весь світ бачив те, що відбувається, Денис регулярно записував відео про ситуацію у місті та на заводі.

На 86 день кругової оборони Маріуполя Прокопенко отримав наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Першочергові вимоги про евакуацію цивільних, поранених та загиблих були виконані. "Редіс", разом з іншими оборонцями міста, добровільно здалися до російського полону, щоб згодом повернутися додому. Залишатися у Маріуполі та вижити було вже неможливою задачею.

Заспокоюючи українців, Прокопенко пояснив, що кожне рішення, план чи операція повинні бути піддані сумніву. І це нормально. Він додав, що командир ризикує завжди – головне прорахувати усі ризики та продумати план Б.

Критичне мислення завжди породжувало в моїй голові сумніви в правильності ухваленого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик… Головне – зрозуміти, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьовано план Б, чи повністю ти віддався цьому плану, який має поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Коли ти виконав поставлене завдання та зберіг максимальну кількість особового складу – це і є найвища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено найвищим військовим керівництвом,

– заявив він в останній день на "Азовсталі".

За словами його дружини Катерини, хоч на відео з "Азовсталі" Денис завжди був серйозним, у житті він добрий і любить пожартувати. Також військовий ніколи не кидав у біді людей, які потребували допомоги й завжди знаходив час для рідних та близьких.

Дружина "Редіса" намагалась пришвидшити повернення чоловіка

Дружина Дениса Прокопенка Катерина, коли ще її чоловік перебував у Маріуполі, на початку травня створила петицію з закликом до ООН та Генсека Гутерреша, у якій попросила посприяти вивезенню цивільних і військових із "Азовсталі". Відтоді вона, разом з дружинами та рідними інших захисників Маріуполя, створила Асоціацію родин захисників "Азовсталі". Вони привертали увагу світу та світових лідерів до долі захисників – спершу намагалися добитися екстрадиції воїнів із Маріуполя, а згодом – їхнього звільнення із російського полону.

Катерина Прокопенко зізнавалася, що не отримувала звістки, де її чоловік та в якому він стані. Перед виходом з "Азовсталі" "Редіс" пообіцяв їй, що раз на тиждень комісія від ООН чи Червоного Хреста навідуватиметься до них й контролюватиме умови отримання полонених. Проте цього не відбувалось. Тож разом із рідними інших воїнів Катерина намагалась добитися виконання обов'язків ООН та Червоного Хреста.

21 вересня 2022 року "Редіса" звільнили з полону внаслідок обміну полоненими й під час першого коментаря повідомив, що його стан здоров'я у задовільному стані. У своєму інстаграм Катерина Прокопенко написала, що її серце шаленіє. За словами дівчини, у її житті були два найщасливіші моменти – знайомство з Денисом та його звільнення з полону.

Зверніть увагу! Денис Прокопенко та інші 4 командири перебуватимуть на території Туреччини до закінчення війни – це було однією з умов обміну. Герої житимуть в комфортних та безпечних умовах під протекцією президента Туреччини Реджепа Ердогана. Держава забезпечуватиме рідним героїв можливість зустрічей.

Як "Редіс" познайомився з дружиною

Денис і ілюстраторка Катя познайомилися у 2015 році в соцмережах. У них спільні погляди на життя й Україну, спільні цілі, схожі характери та подібні долі. Коли Катерині було 6 років, у неї загинула мама. Коли Денису було 8, у нього загинув тато. Їхні батьки лежать на кладовищі неподалік.

Коли почались стосунки Катерини та Дениса, хлопець вже захищав країну. Катерина чекала коханого на чергову ротацію, під час яких пара завжди подорожувала. Згодом "Редіс" зробив дівчині пропозицію під час подорожі Норвегії, подарувавши обручку з вирізьбленими всередині горами.



Денис та Катерина Прокопенки / Фото "1+1"

"Редіс" та Катерина мріяли про власний будинок і багато дітей. Коли її чоловік потрапив до полону, вона щодня писала йому листи в телеграм.

Щодня я лягаю спати й пишу йому листи в Телеграм. Знаю, що він їх не прочитає, але пишу... Розповідаю, як пройшов мій день. Є відчуття, що він зі мною теж подумки спілкується. На метафізичному рівні у нас існує зв’язок,

– розповідала вона.

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