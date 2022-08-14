У всіх завжди є поле для більших дій, – Катерина Прокопенко

Відповідну заяву в інтерв'ю 24 каналу зробила Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка. Відповідаючи на питання, чи достатньо світ й українці за кордоном роблять для захисників "Азовсталі", вона сказала, що ніколи недостатньо.

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Все, що ми робимо, що я роблю, що робить держава та світ, у всіх завжди є поле для більших дій. Завжди й у всіх, особливо у світі. Тому тут таке непахане поле, скажімо так,

– вважає дружина "Редіса".

Катерина Прокопенко зазначила, що світ байдужий у питаннях захисту життів і реакція світової спільноти дуже повільна. Вона нагадала, що Денис Прокопенко просив закрити небо, коли точилися бої у Маріуполі.

"Небо не закрили, ми втратили Маріуполь. Зброя прийшла дуже пізно. Маріуполь вже був втрачений. Якби зброя надійшла раніше, на початку війни, можливо, Маріуполь стояв би ще довше", – сказала вона.

Прокопенко припускає, що тих трагедій, які були в Маріуполі, можна було уникнути, якби Україна мала засоби ППО.

І ми могли б засобами ППО збивати ці бомби, ці літаки, які бомбили Маріуполь й "Азовсталь". Якби у нас була далекобійна артилерія, теж могли б Маріуполь захистити і не допустити таких трагедій, цього знищення, зруйнування, вбивств,

– сказала дружина "Редіса".

Важливо. У Маріуполі через російське вторгнення загинуло близько 22 тисяч людей.

Захисники "Азовсталі" опинилися у полоні росіян після того, як покинули завод у травні. За словами Катерини Прокопенко, зараз всі дії щодо порятунку військовополонених дуже повільні.

"Це дуже дивно для мене й для нас усіх. Таке відчуття, що ми справді одні єдині тут боремося за цінності життя й демократії, про яку так любить кричати Європа. А коли справа доходить до діла, то в усіх позиція "моя хата скраю" та й усе. Лише ми доказуємо на словах та на ділі, за що стоїмо. А Європа може лише цитати якісь використовувати про демократію", – резюмувала вона.

До уваги. З "Азовсталі" вийшло близько 2 тисяч українських військових, які отримали наказ припинити оборону Маріуполі. Вони опинилися у полоні росії на окупованих територіях України та мають бути обміняні на російських полонених. Однак росія не надає доступ міжнародним організаціям до полонених.

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