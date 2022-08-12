Червоний Хрест заявляє, що не був гарантом безпеки українських полонених

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявила Катерина Прокопенко – дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка. Вона розповіла, що Червоному Хресту станом на 6 серпня так і не вдалося побувати в Оленівці, де росіяни масово вбили українських військовополонених.

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Також Катерина Прокопенко зазначила, що комунікація з Червоним Хрестом "така собі". Дружина "Редіса" розповіла, що не отримувала від Червоного Хреста звістки, де перебуває її чоловік та в якому він стані.

Як наголосила Прокопенко, Червоний Хрест заявляє, що він не був гарантом безпеки українських військовополонених.

За словами дружини Дениса Прокопенка, перед тим, як відбувся вихід з "Азовсталі", її чоловік сказав, що до них у полон буде приїжджати комісія ООН чи Червоного Хреста.

Я запитала, хто буде гарантувати їм безпеку, чи це будуть якісь міжнародні місії, омбудсмени, будь-хто, хто б якраз слідкував за дотриманням усіх норм. Він чітко відповів мені, що будуть, і що раз на тиждень повинна бути комісія від ООН чи то від Червоного Хреста. Тобто я чітко зрозуміла, що все буде під контролем. Я в це вірила і чекала, що так і буде. Але, як бачимо, минуло 2 місяці – і жодних поїздок Червоного Хреста туди,

– сказала вона.

Катерина Прокопенко зазначила, що росія відмовляє Червоному Хресту в інспекції умов утримання полонених чи доступі до місця теракту в Оленівці. Та водночас голова Червоного Хреста Петер Маурер тисне руку очільнику мзс росії сергєю лаврову.

"Тобто у відносинах у них все нормально. Тому я не бачу проблеми, аби домовитися знову ж таки з тим же лавровим, щоб ЧХ, як незалежна організація, потрапив в Оленівку. Якщо у них там все так дуже дружньо", – заявила дружина "Редіса".

Вона припустила, що між Червоним Хрестом і росією, можливо, є "договорняк", який пов'язаний з грошима.

До уваги. У травні українські воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Із заводу "Азовсталь", де українські захисники тримали оборону, вийшло близько 2 тисяч воїнів. Їх вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

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