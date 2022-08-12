Красный Крест заявляет, что не являлся гарантом безопасности украинских пленных

Об этом в интервью 24 каналу заявила Екатерина Прокопенко – супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. Она рассказала, что Красному Кресту по состоянию на 6 августа так и не удалось побывать в Еленовке, где россияне массово убили украинских военнопленных.

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Также Екатерина Прокопенко отметила, что коммуникация с Красным Крестом "такая себе". Жена "Редиса" рассказала, что не получала от Красного Креста известия, где находится ее муж и в каком состоянии.

Как подчеркнула Прокопенко, Красный Крест заявляет, что он не являлся гарантом безопасности украинских военнопленных.

По словам жены Дениса Прокопенко, перед тем как состоялся выход из "Азовстали", ее муж сказал, что к ним в плен будет приезжать комиссия ООН или Красного Креста.

Я спросила, кто будет гарантировать им безопасность, будут ли это какие-то международные миссии, омбудсмены, кто-нибудь, кто бы следил за соблюдением всех норм. Он четко ответил мне, что будут, и что раз в неделю должна быть комиссия от ООН или от Красного Креста. То есть я ясно поняла, что все будет под контролем. Я в это верила и ждала, что так будет. Но, как видим, прошло 2 месяца – и никаких поездок Красного Креста туда,

– сказала она.

Екатерина Прокопенко отметила, что россия отказывает Красному Кресту в инспекции условий содержания пленных или доступе к месту теракта в Еленовке. Но в то же время глава Красного Креста Петер Маурер давит руку руководителю мид россии лаврову.

"То есть в отношениях у них все нормально. Поэтому я не вижу проблемы, чтобы договориться опять же с тем же лавровым, чтобы КХ, как независимая организация, попал в Еленовку. Если у них там все так очень дружественно", – заявила жена "Редиса".

Она предположила, что между Красным Крестом и россией, возможно, есть "договорняк", связанный с деньгами.

К сведению. В мае украинские воины получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. С завода "Азовсталь", где украинские защитники держали оборону, вышли около 2 тысяч воинов. Их вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

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