У всех всегда есть поле для больших действий, – Екатерина Прокопенко

Соответствующее заявление в интервью 24 каналу сделала Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. Отвечая на вопрос, достаточно ли мир и украинцы за границей делают для защитников "Азовстали", она сказала, что никогда недостаточно.

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Все, что мы делаем, что я делаю, что делает государство и мир, у всех всегда есть поле для больших действий. Всегда и у всех, особенно в мире. Поэтому здесь такое непаханое поле, скажем так,

– считает жена "Редиса".

Екатерина Прокопенко отметила, что мир равнодушен в вопросах защиты жизней и реакция мирового сообщества очень медленная. Она напомнила, что Денис Прокопенко просил закрыть небо, когда шли бои в Мариуполе.

"Небо не закрыли, мы потеряли Мариуполь. Оружие пришло очень поздно. Мариуполь уже был потерян. Если бы оружие поступило раньше, в начале войны, возможно, Мариуполь стоял бы еще дольше", – сказала она.

Прокопенко предполагает, что тех трагедий, которые были в Мариуполе, можно было бы избежать, если бы Украина имела средства ПВО.

И мы могли бы средствами ПВО сбивать эти бомбы, эти самолеты, которые бомбили Мариуполь и "Азовсталь". Если бы у нас была дальнобойная артиллерия, тоже могли бы Мариуполь защитить и не допустить таких трагедий, этого уничтожения, разрушения, убийств,

– сказала жена "Редиса".

Важно. В Мариуполе из-за российского вторжения погибло около 22 тысяч человек.

Защитники "Азовстали" оказались в плену россиян после того, как покинули завод в мае. По словам Екатерины Прокопенко, сейчас все действия по спасению военнопленных очень медленные.

"Это очень странно для меня и для нас всех. Такое ощущение, что мы действительно одни единственные здесь боремся за ценности жизни и демократии, о которой так любит кричать Европа. А когда доходит до дела, то у всех позиция "моя хата с краю" да и все. Только мы доказываем на словах и на деле, за что стоим. А Европа может только цитаты какие-то использовать о демократии", – резюмировала она.

К сведению. С "Азовстали" вышло около 2 тысяч украинских военных, которые получили приказ прекратить оборону Мариуполя. Они оказались в плену россии на оккупированных территориях Украины и должны быть обменяны на российских пленных. Однако россия не предоставляет доступ международным организациям к пленным.

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