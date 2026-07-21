Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи розглядаються нові кандидатури на посаду головнокомандувача ЗСУ. Водночас західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський найближчим часом може звільнити Олександра Сирського через протести, що тривають в Україні.

Президенту потрібні консультації

Подоляк зазначив, що наразі не готовий говорити саме про рішення президента України щодо головнокомандувача.

Водночас протестні настрої навіть під час тяжкої війни – це ознака демократичності держави, і це нормально, коли люди, не розуміючи певних процесів, які відбуваються, хочуть отримати відповіді. Президент готовий надати ці відповіді, але йому потрібні консультації,

– підкреслив він.

Також, за словами радника ОПУ, президент прагне уникнути конфліктності під час війни між Міністерством оборони та Генеральним штабом, які відповідають за ефективну контрвійну. Навпаки, глава держави прагне оптимізації та синхронізації дій для швидких рішень. Це стосується не лише армії, а й усього Кабміну.

Подоляк відповів, чи готується президент до заміни Сирського: дивіться відео

Президент очікує максимально швидких і жорстких рішень, зокрема у взаємодії з партнерами. Тому що будь-які політичні домовленості мають одразу реалізовуватися у конкретну логістику: постачання зброї, її купівлю, спільні підприємства, виготовлення протиракетних систем та інших технологічних рішень.

А щодо кадрових рішень з погляду оперативного реагування на те, що відбувається сьогодні у цій війні: президент активно спілкується з командирами на різних рівнях – і на бригадному, і Генерального штабу,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Радник ОПУ додав, що Володимир Зеленський, користуючись тим, що сьогодні назріла ситуація щодо ухвалення, зокрема, кадрових рішень, хоче отримати максимально ефективну систему, яка далі продовжить переносити війну, по-перше, на територію Росії, а по-друге, оптимізувати відносини України в мілітарній сфері з нашими партнерами.

До слова, Олександр Сирський прокоментував закиди щодо конфлікту з Михайлом Федоровим, коли він очолював Міноборони. Головком зазначив, що для нього "було несподіванкою" дізнатися про це. Адже він ставився до відносин з очільником оборонного відомства як до суто робочих, попри складні питання та різні позиції – "як і має бути між двома інституціями під час великої війни".

Також Сирський попросив вибачення у Федорова, якщо він "когось чимось образив" та закликав "фокусуватися не на особистому, а на глобальному" – на перемозі.