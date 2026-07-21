Про ймовірну відставку Сирського пише The Guardian з посиланням на власні джерела, які обізнані з ситуацією.

Що може стати ключовим у відставці Сирського?

За інформацією видання, кадрові зміни можуть відбутися після кількох днів протестів біля Офісу Президента в Києві. Учасники акцій вимагали звільнення Сирського та повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова, якого президент Володимир Зеленський відправив у відставку минулого тижня після конфлікту з головнокомандувачем і Генеральним штабом.

Сам Сирський у колонці, опублікованій 20 липня, заявив, що був здивований повідомленнями про нібито конфлікт із Федоровим. Він наголосив, що між ними були робочі дискусії, які є нормальними під час війни, а також перепросив, якщо когось образив своєю різкістю. Водночас генерал підкреслив, що його головне завдання – ведення війни, а не політичні суперечки.

Попри інформацію ЗМІ, Генеральний штаб ЗСУ офіційно спростував повідомлення про можливе звільнення Сирського. Там наголосили, що головнокомандувач і його заступник Андрій Гнатов продовжують виконувати свої обов'язки, а звільнення можливе лише на підставі указу президента.

Водночас, за даними The Guardian, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що влада почула позицію суспільства, а ситуація вирішується "професійно та конструктивно". За інформацією видання, Володимир Зеленський уже провів зустрічі з кількома потенційними кандидатами на посаду головнокомандувача, серед яких називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого.

Нагадаємо, 20 липня Володимир Зеленський провів серію зустрічей із провідними українськими військовими. Президент обговорив із Михайлом Драпатим, Андрієм Білецьким, Володимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Ігорем Оболєнським і Денисом Прокопенком ситуацію на фронті, стратегію оборони, постачання озброєння, розвиток дронів та підготовку до наступних обмінів полоненими.

За даними джерел LIGA.net, серед імовірних кандидатів на посаду Сирського називають Михайла Драпатого, Андрія Білецького, Олега Апостола та Ігоря Оболєнського, загалом розглядають 11 претендентів.

До слова, 20 липня Володимир Зеленський провів спеціальну Ставку Верховного Головнокомандувача, присвячену нагальним потребам фронту. На засіданні за участю військових, виробників озброєння та урядовців обговорили постачання дронів, боєприпасів і техніки, додаткове фінансування, усунення дефектів продукції та посилення ППО.