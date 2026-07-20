Про це LIGA.net розповіли співрозмовники з Офісу Президента та уряду.

Хто ймовірні кандидати на посаду головкома?

За даними співрозмовників видання, серед можливих претендентів на посаду головнокомандувача розглядають командувача Об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, командира Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. Також нібито розглядають кандидатуру командира корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського.

Загалом вони стверджують, що на заміну Сирському розглядають 11 кандидатів.

Також джерела медіа в ОП повідомили, що 20 липня о 16:30 має відбутись Ставка верховного головнокомандувача.

Водночас радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Ставку проведуть, щоб обговорити запити командирів корпусів щодо постачання та організаційних питань меншого порядку.

А поки у Генштабі ЗСУ спростували чутки про нібито звільнення генерала Олександра Сирського з посади головкома. Також свої функціональні обов'язки продовжує виконувати начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов.