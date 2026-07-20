Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі стосовно чуток про відставку Сирського?

У Генштабі зазначили, що інформація, що з'явилася в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності.

Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді Головнокомандувача ЗС України,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов'язки.

"Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", – резюмували у Генштабі.

Також радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу зазначив, що нових призначень у ЗСУ очікувати 20 липня не варто. Представник ОП також закликав громадян обережніше ставитися до інформації, яку поширюють анонімні телеграм-канали.

Питання кадрових змін у військовому керівництві знову загострилося на тлі політичних перестановок і протестів, які почалися після рішень у владі. Водночас публічно жодного рішення щодо відставки Сирського наразі не оголошували.

Напередодні Володимир Зеленський говорив, що має консультації щодо ситуації та "чує, що кажуть люди". За його словами, він окремо спілкувався з Михайлом Федоровим та Олександром Сирським, а потім додав, що "рішення щодо армії будуть напрацьовані".

У липні президент анонсував перезавантаження Кабміну, а Верховна Рада 14 липня відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Після цього, за словами авторів матеріалу, було звільнено міністра оборони Михайла Федорова, що й вивело людей на протести з вимогою повернути його на посаду та паралельно наполяганням на відставці Олександра Сирського.

Чому знову заговорили про зміну головнокомандувача?

Як уже повідомлялося на сайті, 16 липня з'являлися повідомлення про можливі кадрові зміни у військовому керівництві України. Тоді в низці телеграм-каналів стверджували, що в Офісі Президента нібито обговорюють заміну головнокомандувача ЗСУ та розглядають потенційних кандидатів.

Втім, Банкова цього не підтверджувала, а президент не робив заяв про намір змінити керівництво Збройних сил.

Того ж дня Федоров уперше публічно підтвердив, що між ним і Сирським існували серйозні розбіжності. За його словами, після рішення президента залишити теперішнього головнокомандувача на посаді він погодився працювати разом із ним, однак згодом зіткнувся з блокуванням більшості реформаторських ініціатив Міністерства оборони.

Колишній міністр заявив, що керівництво ЗСУ нібито перешкоджало впровадженню нових підходів до розвитку безпілотних систем, цифровізації армії, рекрутингу та реформування управління військами. Також він стверджував, що Сирський не був готовий відкрито обговорювати проблеми та, за словами Федорова, натомість використовував внутрішні механізми впливу.

Що було відомо раніше?

Публічно про напруженість між Міністерством оборони та Генеральним штабом почали говорити ще наприкінці червня. Тоді Сирський заявляв, що між ним і Федоровим немає конфлікту, хоча визнавав існування робочих суперечностей, які нібито вирішуються у звичайному порядку.

Також на сайті раніше писали, що джерело видання повідомляло: Зеленський готовий звільнити Сирського, якщо знайде людину, яка зможе без проблем перебрати командування та забезпечити оборону на 1200-кілометровій лінії фронту. Водночас FT зазначало, що питання можливої відставки Сирського почали активно розглядати після того, як протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова переросли у вимоги відправити у відставку і головнокомандувача ЗСУ.