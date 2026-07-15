Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як Федоров підсумував свою роботу?

Перш за все, він подякував українським військовим, команді та родині, а також заявив, що продовжить працювати над розвитком оборонних технологій України.

За словами Федорова, за час роботи Міноборони вдалося реалізувати низку важливих проєктів. Серед головних досягнень він назвав відключення російських військ від Starlink, масштабне збільшення закупівель безпілотників, запуск програм забезпечення бойових бригад дронами та реформу системи оборонних закупівель через тендери. Також, за його словами, було розпочато фінансування сучасних дронових підрозділів, закуплено тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська, а ефективність роботи української ППО вдалося суттєво підвищити.

Окремо Федоров відзначив укладання контрактів на ракети для систем Patriot, закупівлю винищувачів Gripen, запуск грантової програми для виробників ракет і вибухових речовин, відкриття експорту продукції українського ОПК у межах програми Drone Deal, створення Defense AI Center A1 для впровадження штучного інтелекту у військовій сфері та успішне випробування української балістичної ракети, яка, за його словами, стала одним із ключових результатів роботи відомства. Загалом йому вдалося виокремити 22 пункти.

Водночас він визнав, що не всі плани вдалося завершити. Серед незавершених завдань він назвав повну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО, переведення всіх оборонних закупівель на тендерну систему та формування культури відповідальності за ухвалені рішення.

На завершення міністр подякував усім, хто працював разом із ним, і наголосив, що продовжить працювати над головною місією – посиленням України завдяки інноваціям, швидкості та сучасним технологіям.

Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде,

– наголосив Федоров.

Нагадаємо, Михайла Федорова призначили міністром оборони України 14 січня 2026 року. Його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, підтримали 277 народних депутатів. На цій посаді він змінив Дениса Шмигаля та увійшов до складу уряду під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

До переходу в Міноборони Федоров понад шість років очолював Міністерство цифрової трансформації, де був одним із авторів цифрової екосистеми "Дія". Пропозицію очолити оборонне відомство він отримав 2 січня 2026 року, після чого подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. Офіційно Верховна Рада звільнила його з Мінцифри 13 січня.