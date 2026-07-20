Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что говорят в Генштабе по поводу слухов об отставке Сырского?

В Генштабе отметили, что информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского с должности не соответствует действительности.

Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.

"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", – резюмировали в Генштабе.

Кроме того, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу отметил, что 20 июля не стоит ожидать новых назначений в ВСУ. Представитель ОП также призвал граждан более осторожно относиться к информации, распространяемой анонимными телеграм-каналами.

Вопрос кадровых перестановок в военном руководстве вновь обострился на фоне политических перестановок и протестов, начавшихся после решений властей. В то же время публично никакого решения об отставке Сирского пока не объявлялось.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что проводит консультации по поводу ситуации и "слышит, что говорят люди". По его словам, он отдельно общался с Михаилом Федоровым и Александром Сырским, а затем добавил, что "решения по армии будут выработаны".

В июле президент анонсировал перезагрузку Кабмина, а Верховная Рада 14 июля отправила правительство Юлии Свириденко в отставку. После этого, по словам авторов материала, был уволен министр обороны Михаил Федоров, что и вывело людей на протесты с требованием вернуть его на должность и параллельно с настойчивыми призывами к отставке Александра Сырского.

Почему снова заговорили о смене главнокомандующего?

Как уже сообщалось на сайте, 16 июля появились сообщения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве Украины. Тогда в ряде телеграм-каналов утверждали, что в Офисе Президента якобы обсуждают замену главнокомандующего ВСУ и рассматривают потенциальных кандидатов.

Впрочем, Банковая этого не подтверждала, а президент не делал заявлений о намерении сменить руководство Вооруженных сил.

В тот же день Федоров впервые публично подтвердил, что между ним и Сырским существовали серьезные разногласия. По его словам, после решения президента оставить нынешнего главнокомандующего на должности он согласился работать вместе с ним, однако впоследствии столкнулся с блокированием большинства реформаторских инициатив Министерства обороны.

Бывший министр заявил, что руководство ВСУ якобы препятствовало внедрению новых подходов к развитию беспилотных систем, цифровизации армии, рекрутингу и реформированию управления войсками. Также он утверждал, что Сырский не был готов открыто обсуждать проблемы и, по словам Федорова, вместо этого использовал внутренние механизмы влияния.

Что было известно ранее?

Публично о напряженности между Министерством обороны и Генеральным штабом начали говорить еще в конце июня. Тогда Сырский заявлял, что между ним и Федоровым нет конфликта, хотя и признавал наличие рабочих разногласий, которые якобы решаются в обычном порядке.

Также на сайте ранее писали, что источник издания сообщал: Зеленский готов уволить Сырского, если найдет человека, который сможет без проблем принять командование и обеспечить оборону на 1200-километровой линии фронта. В то же время FT отмечало, что вопрос о возможной отставке Сырского начали активно рассматривать после того, как протесты из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова переросли в требования отправить в отставку и главнокомандующего ВСУ.