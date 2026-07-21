О возможной отставке Сирского пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ситуации.

Что может стать ключевым фактором в отставке Сырского?

По информации издания, кадровые изменения могут произойти после нескольких дней протестов у Офиса президента в Киеве. Участники акций требовали увольнения Сирского и возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, которого президент Владимир Зеленский отправил в отставку на прошлой неделе после конфликта с главнокомандующим и Генеральным штабом.

Сам Сырский в колонке, опубликованной 20 июля, заявил, что был удивлен сообщениями о якобы имевшем место конфликте с Федоровым. Он отметил, что между ними были рабочие дискуссии, которые являются нормальными во время войны, а также извинился, если кого-то обидел своей резкостью. В то же время генерал подчеркнул, что его главная задача – ведение войны, а не политические споры.

Несмотря на информацию СМИ, Генеральный штаб ВСУ официально опроверг сообщения о возможном увольнении Сырского. Там подчеркнули, что главнокомандующий и его заместитель Андрей Гнатов продолжают исполнять свои обязанности, а увольнение возможно только на основании указа президента.

В то же время, по данным The Guardian, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что власть прислушалась к позиции общества, а ситуация решается "профессионально и конструктивно". По информации издания, Владимир Зеленский уже провел встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность главнокомандующего, среди которых называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого.

Напомним, 20 июля Владимир Зеленский провел серию встреч с ведущими украинскими военными. Президент обсудил с Михаилом Драпатым, Андреем Билецким, Владимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Игорем Оболенским и Денисом Прокопенко ситуацию на фронте, стратегию обороны, поставки вооружения, развитие дронов и подготовку к следующим обменам пленными.

По данным источников LIGA.net, среди вероятных кандидатов на должность Сырского называют Михаила Драпатого, Андрея Билецкого, Олега Апостола и Игоря Оболенского; всего рассматривается 11 претендентов.

К слову, 20 июля Владимир Зеленский провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное насущным потребностям фронта. На заседании с участием военных, производителей вооружения и правительственных чиновников обсудили поставки дронов, боеприпасов и техники, дополнительное финансирование, устранение дефектов продукции и усиление ПВО.