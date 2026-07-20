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Які заяви зробив Сирський?

Олександр Сирський заявив, що для нього "було несподіванкою" дізнатися про нібито конфлікт з Михайлом Федоровим.

За словами головнокомандувача ЗСУ, він сприймав їхні взаємини як суто робочі, хоча й зі складними питаннями та різними позиціями – "як і має бути між двома інституціями під час великої війни".

Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі,

– наголосив він.

За його словами, зводити війну до протистояння двох людей означає грати на користь ворогу.

Цікаво! Сам Михайло Федоров раніше заявляв, що його команда зіткнулася з блокуванням всіх запропонованих ініціатив, адже Сирський не готовий був говорити про проблеми в армії. За словами Федорова, Сирський "придумав, як розколоти країну".

Олександр Сирський також пояснив, як розподілені повноваження між Міністерством оборони та Генеральним штабом.

За його словами, Міноборони відповідає за забезпечення війська, закупівлі, формування політик і цивільний контроль над ЗСУ, тоді як міністр оборони не має особисто перебувати на передовій чи визначати стратегію ведення війни.

Водночас, зазначив Сирський, відповідальність за планування бойових операцій, стратегію війни та ситуацію на фронті покладена на Головнокомандувача ЗСУ.

Коли мені закидають "відсутність стратегії", нагадаю просту річ: стратегія війни – не публічний документ і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному Головнокомандувачу, а її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від Головкома "презентувати стратегію" публічно, вимагає презентувати її ворогу,

– написав Олександр Сирський.

Окремо Сирський прокоментував звинувачення в тому, що нібито "не хоче воювати дронами".

Він заявив, що саме "при ньому" було створено Сили безпілотних систем як окремий рід військ. Крім того, за словами головкома, саме він запропонував президенту призначити Роберта "Мадяра" Бровді командувачем СБС.

Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії,

– підкреслив Сирський.

Водночас головнокомандувач наголосив, що, хоча дрони сьогодні забезпечують значну частину уражень, самі по собі вони не здатні гарантувати успіх на полі бою. Саме тому Генеральний штаб подає Міністерству оборони повний перелік потреб.

Сирський також підкреслив, що Україна протистоїть противнику, який має перевагу в живій силі та озброєнні, зокрема в артилерії, авіації та піхоті. З огляду на це, за його словами, швидкий перехід усієї армії виключно на дрони був би небезпечною "авантюрою".

Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава. Бо в армії не вибирають, з ким служити. В армії виконують накази і роблять свою роботу. Але роблять її якісно. Моя робота – війна. Стратегія, фронт, люди. Цим я займаюся і займатимусь далі. Бажано без інтерв'ю і колонок. Україна більша за будь-чиї імена. І Україна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу на своєму місці,

– підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 16 липня українці розпочали масові протести із вимогою повернути міністра на посаду, а натомість відправити у відставку Олександра Сирського. До цього заклику приєдналося чимало ветеранів та чинних військових – вони висловлювали невдоволення тим, як Сирський керує армією.

Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Зеленський почув вимоги протестувальників у перший же день. Водночас він зазначив, що для підготовки й ухвалення відповідних рішень потрібен час.