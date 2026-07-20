Материал появился на сайте медиа "Военный".

Какие заявления сделал Сирский?

Александр Сырский заявил, что для него "стало неожиданностью" узнать о якобы конфликте с Михаилом Федоровым.

По словам главнокомандующего ВСУ, он воспринимал их взаимоотношения как чисто рабочие, хотя и со сложными вопросами и разными позициями – "как и должно быть между двумя институтами во время большой войны".

Если я кого-то почему-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю резким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе,

– подчеркнул он.

По его словам, сводить войну к противостоянию двух человек означает играть на руку врагу.

Интересно! Сам Михаил Федоров ранее заявлял, что его команда столкнулась с блокированием всех предложенных инициатив, ведь Сырский не был готов говорить о проблемах в армии. По словам Федорова, Сырский "придумал, как расколоть страну".

Александр Сырский также объяснил, как распределены полномочия между Министерством обороны и Генеральным штабом.

По его словам, Минобороны отвечает за обеспечение войск, закупки, формирование политики и гражданский контроль над ВСУ, тогда как министр обороны не должен лично находиться на передовой или определять стратегию ведения войны.

В то же время, отметил Сирский, ответственность за планирование боевых операций, стратегию войны и ситуацию на фронте возложена на Главнокомандующего ВСУ.

Когда мне вменяют "отсутствие стратегии", напомню простую вещь: стратегия войны – не публичный документ и не пост в соцсетях. Она докладывается Верховному Главнокомандующему, а ее результат виден на фронте, где миллионная армия уже четвертый год сдерживает превосходящего противника. Тот, кто требует от Главнокомандующего "представить стратегию" публично, требует представить ее врагу,

– написал Александр Сирский.

Отдельно Сырский прокомментировал обвинения в том, что он якобы "не хочет воевать дронами".

Он заявил, что именно "при нем" были созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск. Кроме того, по словам главнокомандующего, именно он предложил президенту назначить Роберта "Мадяра" Бровди командующим СБС.

Человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает на него командира вопреки всем традициям военной иерархии,

– подчеркнул Сирский.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что, хотя дроны сегодня обеспечивают значительную часть поражений, сами по себе они не способны гарантировать успех на поле боя. Именно поэтому Генеральный штаб представляет Министерству обороны полный перечень потребностей.

Сырский также подчеркнул, что Украина противостоит противнику, имеющему преимущество в живой силе и вооружении, в частности в артиллерии, авиации и пехоте. Учитывая это, по его словам, быстрый переход всей армии исключительно на дроны был бы опасной "авантюрой".

Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство. Ведь в армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу. Но делают ее качественно. Моя работа – война. Стратегия, фронт, люди. Этим я занимаюсь и буду заниматься дальше. Желательно без интервью и колонок. Украина важнее чьих-либо имен. И Украина устоит, если каждый будет делать свое дело на своем месте,

– подытожил Александр Сырский.

Напомним, 16 июля украинцы начали массовые протесты с требованием вернуть министра на должность, а вместо этого отправить в отставку Александра Сырского. К этому призыву присоединилось немало ветеранов и действующих военных – они выражали недовольство тем, как Сырский руководит армией.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский прислушался к требованиям протестующих в первый же день. В то же время он отметил, что для подготовки и принятия соответствующих решений требуется время.