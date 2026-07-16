Водночас "Редіс" оцінив можливе призначення Ігоря Клименка на посаду глави Міноборони.

Що каже "Редіс" про відставку Федорова?

За його словами, попри короткий період роботи на посаді глави Міноборони, Федорову вдалося зробити низку важливих крокі.

За досить короткий термін Михайло Федоров на посаді міністра оборони зміг реалізувати багато важливих кроків, які посилили обороноздатність нашої держави та послабили військові спроможності ворога. Я хочу подякувати йому за виконану роботу та послідовну державницьку позицію, якої він дотримується в усьому, чим займається,

– заявив Денис Прокопенко.

Коментуючи майбутнє Міністерства оборони, командир "Азову" висловився щодо кандидатури Ігоря Клименка, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ. Він наголосив, що той під час роботи в МВС приділяв значну увагу питанням фронту, а також взаємодії силових структур, які беруть участь у захисті України.

Ігор Клименко, бувши Міністром внутрішніх справ, приділяв багато уваги та часу фронтовим питанням: як по напрямку МВС, так і по суто військовому. Зокрема пан міністр активно працював над переходом армії на корпусну систему, – зазначив "Редіс".

Клименко, за його оцінкою, системно працював над забезпеченням підрозділів Національної гвардії.

"Він постійно відстоює інтереси військовослужбовців Національної гвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів НГУ, і, гадаю, відтепер такий підхід буде застосований до бійців усіх структур, які захищають Україну на передовій", – сказав він.

Окремо Денис Прокопенко звернув увагу на проблему мобілізаційних процесів. Він заявив, що новий очільник Міноборони має достатній управлінський досвід для того, щоб налагодити роботу у сфері мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування.

Ігор Клименко також має достатньо досвіду та розуміється на налаштуванні процесів, аби навести лад в питанні з мобілізацією та роботою ТЦК – одному з критичних для нашого війська на сьогоднішній день,

– зазначив командир "Азову".

У своїй заяві командир "Азову" також звернувся до критиків, які часто називають українську армію недостатньо реформованою або такою, що має радянські підходи. "Редіс" закликав ознайомитися з книгою адмірала Військово-морських сил США Вільяма Макрейвена "Застеляйте ліжко", наголосивши, що дисципліна є невід'ємною частиною ефективної армії.

Він додав, що дисципліна існує і в підрозділах "Азову".

"Так, в "Азові" також існує дисципліна – у нас теж застеляють ліжка і чистять зуби", – заявив Редіс.

Командир також запевнив, що зміни у керівництві Міноборони не вплинуть на виконання бойових завдань підрозділами.

Нагадаємо, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні відбулися акції на його підтримку. У Києві та інших містах люди виходили на мітинги, висловлюючи незгоду з рішенням про його відставку та закликаючи продовжити розпочаті ним реформи.

Федоров пробув на посаді міністра оборони лише близько шести місяців, однак за цей час зробив акцент на цифровізації армії, розвитку оборонних технологій та зміні підходів до управління відомством. Його прихильники заявляли, що він почав ламати старі бюрократичні процеси та впроваджувати нові підходи в оборонній сфері.

Однією з причин напруження навколо його роботи називали конфлікт із військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За інформацією джерел, між ними виникли розбіжності щодо реформування армії, управлінських рішень та взаємодії між Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Сам Федоров після зустрічі з президентом заявив, що йому не назвали конкретних причин для звільнення. За його словами, йшлося лише про невдоволення з боку військового керівництва, хоча особистих претензій до нього ніхто не висловлював.