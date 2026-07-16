Головні заяви з його виступу зібрав 24 Канал. Повну трансляцію брифінгу можете переглянути за посиланням.
Що сказав Федоров на брифінгу?
Федоров зауважив, що в Міноборони зробили ставку на посилену підтримку сильних підрозділів, які показували результативну роботу. Йдеться, зокрема, про спецпідрозділ "Альфа" СБУ, підрозділ Lasar's Group, "Ахілес", "Рарог" тощо. Вони почали отримувати мільярди для того, щоб можна було інвестувати в це й знищувати ворога, Запущена "Лінія дронів" сьогодні вбиває кожного третього, або четвертого (в залежності від місяця) росіянина на полі бою, Під час своєї промови екскерівник Міноборони також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ. Нині його підрозділи знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу. Серед досягнень було також упровадження системи єБалів. Завдяки цій системі наші підрозділи з поля бою можуть купувати дрони за електронні бали, отримані за знищення ворога, Важливим результатом роботи стало також створення рот ударних дронів, які згодом переросли в Сили безпілотних систем. Ресурси, зокрема й фінансові, для реалізації цієї мети, шукали серед компаній і бізнесу. Це була історія, у яку ми вірили, що за цим майбутнє, Перші морські дрони в промислових масштабах ми почали закуповувати завдяки зборам, У цьому контексті він також відзначив ефективність так званих "далекобійних санкцій". Ексочільник Міноборони розповів і про успішний запуск масштабного збору на "Армію дронів". Одним із важливих здобутків стало відкриття ринку дронів, боєприпасів, снарядів і ракет. Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників. Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.
– підкреслив Федоров.
– повідомив Федоров.
– пояснив Федоров.
– сказав Федоров.
– нагадав Федоров.
Федоров зауважив, що в Міноборони зробили ставку на посилену підтримку сильних підрозділів, які показували результативну роботу.
Йдеться, зокрема, про спецпідрозділ "Альфа" СБУ, підрозділ Lasar's Group, "Ахілес", "Рарог" тощо.
Вони почали отримувати мільярди для того, щоб можна було інвестувати в це й знищувати ворога,
Запущена "Лінія дронів" сьогодні вбиває кожного третього, або четвертого (в залежності від місяця) росіянина на полі бою,
Під час своєї промови екскерівник Міноборони також окремо відзначив успіхи в роботі Роберта "Бровді" Мадяра на посаді командувача Безпілотних сил ЗСУ.
Нині його підрозділи знищують російські танкери й атакують ворожі цілі в глибокому тилу.
Серед досягнень було також упровадження системи єБалів.
Завдяки цій системі наші підрозділи з поля бою можуть купувати дрони за електронні бали, отримані за знищення ворога,
Важливим результатом роботи стало також створення рот ударних дронів, які згодом переросли в Сили безпілотних систем.
Ресурси, зокрема й фінансові, для реалізації цієї мети, шукали серед компаній і бізнесу.
Це була історія, у яку ми вірили, що за цим майбутнє,
Перші морські дрони в промислових масштабах ми почали закуповувати завдяки зборам,
У цьому контексті він також відзначив ефективність так званих "далекобійних санкцій".
Ексочільник Міноборони розповів і про успішний запуск масштабного збору на "Армію дронів".
Одним із важливих здобутків стало відкриття ринку дронів, боєприпасів, снарядів і ракет.
Федоров наголосив, що його робота в оборонній сфері розпочалася ще у 2022 році з координації поставок Starlink та розвитку сфери безпілотників.
Він підкреслив, що за роки роботи в уряді не будував політичну кар'єру чи бізнес, а повністю присвятив себе державній службі.