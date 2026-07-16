Основные заявления из его выступления собрал 24 Канал. Полную трансляцию брифинга можете просмотреть по ссылке.

Что сказал Федоров на брифинге?

12:32, 16 июля

Федоров отметил, что в Минобороны сделали ставку на усиленную поддержку сильных подразделений, которые демонстрировали результативную работу.

Речь идет, в частности, о спецподразделении "Альфа" СБУ, подразделении Lasar's Group, "Ахиллес", "Рарог" и т. д.

Они начали получать миллиарды для того, чтобы можно было инвестировать в это и уничтожать врага,
– подчеркнул Федоров.

12:30, 16 июля

Запущенная "Линия дронов" сегодня убивает каждого третьего или четвертого (в зависимости от месяца) россиянина на поле боя,
– сообщил Федоров.

12:28, 16 июля

В ходе своего выступления бывший глава Минобороны также особо отметил успехи Роберта "Бровди" Мадяра на посту командующего Беспилотными силами ВСУ.

В настоящее время его подразделения уничтожают российские танкеры и проводят атаки на вражеские цели в глубоком тылу.

12:26, 16 июля

Среди достижений было также внедрение системы "еБаллов".

Благодаря этой системе наши подразделения с поля боя могут приобретать дроны за электронные баллы, полученные за уничтожение врага,
– пояснил Федоров.

12:20, 16 июля

Важным результатом работы стало также создание рот ударных дронов, которые впоследствии преобразовались в Силы беспилотных систем.

Ресурсы, в том числе финансовые, для реализации этой цели искали среди компаний и бизнеса.

Это была история, в которую мы верили, что за этим будущее,
– сказал Федоров.

12:17, 16 июля

"Мы начали закупать первые морские дроны в промышленных масштабах благодаря сборам,
– напомнил Федоров.

В этом контексте он также отметил эффективность так называемых "дальнобойных санкций".

12:12, 16 июля

Бывший глава Минобороны рассказал также об успешном запуске масштабного сбора средств на "Армию дронов".

12:11, 16 июля

Одним из важных достижений стало открытие рынка дронов, боеприпасов, снарядов и ракет.

12:06, 16 июля