Основные заявления из его выступления собрал 24 Канал. Полную трансляцию брифинга можете просмотреть по ссылке.
Что сказал Федоров на брифинге?
Федоров отметил, что в Минобороны сделали ставку на усиленную поддержку сильных подразделений, которые демонстрировали результативную работу. Речь идет, в частности, о спецподразделении "Альфа" СБУ, подразделении Lasar's Group, "Ахиллес", "Рарог" и т. д. Они начали получать миллиарды для того, чтобы можно было инвестировать в это и уничтожать врага, Запущенная "Линия дронов" сегодня убивает каждого третьего или четвертого (в зависимости от месяца) россиянина на поле боя, В ходе своего выступления бывший глава Минобороны также особо отметил успехи Роберта "Бровди" Мадяра на посту командующего Беспилотными силами ВСУ. В настоящее время его подразделения уничтожают российские танкеры и проводят атаки на вражеские цели в глубоком тылу. Среди достижений было также внедрение системы "еБаллов". Благодаря этой системе наши подразделения с поля боя могут приобретать дроны за электронные баллы, полученные за уничтожение врага, Важным результатом работы стало также создание рот ударных дронов, которые впоследствии преобразовались в Силы беспилотных систем. Ресурсы, в том числе финансовые, для реализации этой цели искали среди компаний и бизнеса. Это была история, в которую мы верили, что за этим будущее, "Мы начали закупать первые морские дроны в промышленных масштабах благодаря сборам, В этом контексте он также отметил эффективность так называемых "дальнобойных санкций". Бывший глава Минобороны рассказал также об успешном запуске масштабного сбора средств на "Армию дронов". Одним из важных достижений стало открытие рынка дронов, боеприпасов, снарядов и ракет.
– подчеркнул Федоров.
– сообщил Федоров.
– пояснил Федоров.
– сказал Федоров.
– напомнил Федоров.
Федоров отметил, что в Минобороны сделали ставку на усиленную поддержку сильных подразделений, которые демонстрировали результативную работу.
Речь идет, в частности, о спецподразделении "Альфа" СБУ, подразделении Lasar's Group, "Ахиллес", "Рарог" и т. д.
Они начали получать миллиарды для того, чтобы можно было инвестировать в это и уничтожать врага,
Запущенная "Линия дронов" сегодня убивает каждого третьего или четвертого (в зависимости от месяца) россиянина на поле боя,
В ходе своего выступления бывший глава Минобороны также особо отметил успехи Роберта "Бровди" Мадяра на посту командующего Беспилотными силами ВСУ.
В настоящее время его подразделения уничтожают российские танкеры и проводят атаки на вражеские цели в глубоком тылу.
Среди достижений было также внедрение системы "еБаллов".
Благодаря этой системе наши подразделения с поля боя могут приобретать дроны за электронные баллы, полученные за уничтожение врага,
Важным результатом работы стало также создание рот ударных дронов, которые впоследствии преобразовались в Силы беспилотных систем.
Ресурсы, в том числе финансовые, для реализации этой цели искали среди компаний и бизнеса.
Это была история, в которую мы верили, что за этим будущее,
"Мы начали закупать первые морские дроны в промышленных масштабах благодаря сборам,
В этом контексте он также отметил эффективность так называемых "дальнобойных санкций".
Бывший глава Минобороны рассказал также об успешном запуске масштабного сбора средств на "Армию дронов".
Одним из важных достижений стало открытие рынка дронов, боеприпасов, снарядов и ракет.