В то же время "Редис" прокомментировал возможное назначение Игоря Клименко на пост главы Минобороны.

Что говорит "Редис" об отставке Федорова?

По его словам, несмотря на короткий срок пребывания в должности главы Минобороны, Федорову удалось сделать ряд важных шагов.

За довольно короткий срок Михаил Федоров на посту министра обороны смог реализовать много важных шагов, которые укрепили обороноспособность нашего государства и ослабили военный потенциал врага. Я хочу поблагодарить его за проделанную работу и последовательную государственную позицию, которой он придерживается во всем, чем занимается,

– заявил Денис Прокопенко.

Комментируя будущее Министерства обороны, командир "Азова" высказался по поводу кандидатуры Игоря Клименко, ранее возглавлявшего Министерство внутренних дел. Он подчеркнул, что тот во время работы в МВД уделял значительное внимание вопросам фронта, а также взаимодействию силовых структур, участвующих в защите Украины.

Игорь Клименко, будучи министром внутренних дел, уделял много внимания и времени фронтовым вопросам: как в сфере ведения дел МВД, так и в чисто военной сфере. В частности, господин министр активно работал над переходом армии на корпусную систему, – отметил "Редис".

Клименко, по его оценке, системно работал над обеспечением подразделений Национальной гвардии.

"Он постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ, и, думаю, отныне такой подход будет применен к бойцам всех структур, защищающих Украину на передовой", – сказал он.

Отдельно Денис Прокопенко обратил внимание на проблему мобилизационных процессов. Он заявил, что новый глава Минобороны обладает достаточным управленческим опытом для того, чтобы наладить работу в сфере мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования.

Игорь Клименко также обладает достаточным опытом и разбирается в настройке процессов, чтобы навести порядок в вопросах мобилизации и работы ТЦК – одном из критически важных для нашей армии на сегодняшний день,

– отметил командир "Азова".

В своем заявлении командир "Азова" также обратился к критикам, которые часто называют украинскую армию недостаточно реформированной или придерживающейся советских подходов. "Редис" призвал ознакомиться с книгой адмирала Военно-морских сил США Уильяма Макрейвена "Застелите постель", подчеркнув, что дисциплина является неотъемлемой частью эффективной армии.

Он добавил, что дисциплина существует и в подразделениях "Азова".

"Да, в "Азове" также существует дисциплина – у нас тоже застилают кровати и чистят зубы", – заявил Редис.

Командир также заверил, что изменения в руководстве Минобороны не повлияют на выполнение боевых задач подразделениями.

Напомним, после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны в Украине прошли акции в его поддержку. В Киеве и других городах люди выходили на митинги, выражая несогласие с решением о его отставке и призывая продолжить начатые им реформы.

Федоров пробыл на посту министра обороны всего около шести месяцев, однако за это время сделал акцент на цифровизации армии, развитии оборонных технологий и изменении подходов к управлению ведомством. Его сторонники заявляли, что он начал ломать старые бюрократические процессы и внедрять новые подходы в оборонной сфере.

Одной из причин напряженности вокруг его работы называли конфликт с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По информации источников, между ними возникли разногласия по поводу реформирования армии, управленческих решений и взаимодействия между Министерством обороны и Генеральным штабом.

Сам Федоров после встречи с президентом заявил, что ему не назвали конкретных причин увольнения. По его словам, речь шла лишь о недовольстве со стороны военного руководства, хотя личных претензий к нему никто не высказывал.