Ведущая 24 Канала Дарья Трунова побывала на митинге возле театра имени Ивана Франко в столице и рассказала, какие настроения царят среди его участников. Она также передала их аргументы против кадрового решения и объяснила, сколько людей собралось на площади.

Люди выступают от имени военных

Количество участников акции у театра имени Ивана Франко постоянно меняется, ведь люди не готовились к митингу заранее. Одни приходят, выражают свою позицию и уходят по делам, а на их место приходят другие. Среди тех, с кем пообщалась Дарья Трунова, много родственников, друзей и знакомых военных, поэтому они подчеркивают, что пришли прежде всего говорить от их имени.

Участники связывают работу Михаила Федорова с увеличением закупок дронов, внедрением наземных роботизированных комплексов и ударами по российским военным объектам. Они считают, что министр пробыл на посту слишком мало, чтобы можно было оценить все результаты его работы, однако уже начатые изменения демонстрировали положительную динамику.

Федоров слишком мало времени пробыл министром обороны, чтобы полностью оценить его работу. Но динамика в сфере закупок и внедрения дронов улучшилась. То, что сейчас делает власть, – это полная ерунда,

– сказал один из участников митинга.

Другой мужчина рассказал, что пришел передать позицию знакомых, среди которых двое контрактников, четверо мобилизованных и пятеро полицейских.

Я вышел сюда, чтобы высказать их мнение. Они все против назначения Клименко, против Сырского и за то, чтобы Федоров остался,

– рассказал участник акции.

Для людей, у которых есть близкие в армии, это кадровое решение касается не только конкретной должности. Они боятся, что смена руководителя может затормозить реформы и вернуть армию к подходам, при которых нехватку технологий компенсируют жизнями военных.

Сотни людей вышли в поддержку Федорова

Площадь перед театром имени Ивана Франко заполнена людьми, а участники стоят и дальше в сторону выхода из станции метро "Крещатик". У театра постоянно находится не менее полутысячи человек, хотя состав участников меняется в течение дня. Среди присутствующих есть военные и гражданские, представители разных профессий, студенты и родители с детьми.

Один из участников назвал акцию попыткой "людей с картонками" повлиять на решение властей.

У нас парламентско-президентская республика, в которой осталось две ветви власти: президент и люди с картонками. Сегодня люди с картонками пытаются что-то изменить,

– заявил мужчина.

На площадь пришла и женщина с ребенком, брат которой служит на фронте. Она поддерживает инновации и изменения в армии, однако выступает против возвращения старых советских методов.

Я хочу показать ребенку, как отстаивают свое будущее в Украине, чтобы он видел это и учился с детства,

– сказала участница митинга.

Люди продолжают приходить на площадь, поют гимн, общаются и держат картонные плакаты. На некоторых из них упоминается реакция российских пропагандистов, которые открыто радуются освобождению Федорова и уже призывают перенимать его опыт. Несмотря на возмущение кадровым решением, акция проходит спокойно.

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