Виборюючи незалежність України та саму можливість її існування свої життя віддали боєць "КОРДу" з Чернігівщини Богдан Бондарчук та колега з тернопільського "КОРДу" Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

Читайте також На війні загинув відомий вівчар Михайло Кознюк: чим українцям запам'ятався воїн

Без батька залишилися неповнолітні діти

40-річний Богдан Бондарчук був лейтенантом, який віддав 20 років службі в органах внутрішніх справ. Коли ж почалася повномасштабна війна він зі зброєю в руках ніс службу у Чернігові та виконував службові завдання з оборони міста.

За час своєї служби у "КОРДі" з 2018 року чоловік зарекомендував себе як самовідданий, професійний, сміливий та відповідальний поліцейський.

У колективі Богдана згадують як надійного побратима, що завжди готового підставити дружнє плече допомоги,

– підкреслили у Нацполіції.

У Богдана Бондарчука залишилося троє неповнолітніх дітей, найменшій донечці лише рік.

Віктору Мельниченку було лише 33 роки

Віктор Мельниченко за час своєї служби в органах внутрішніх справ, де служив з 2008 року, пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполiцiї Тернопiльщини.

В Нацполіції наголосили, що у спогадах друзів та товаришів Віктор назавжди залишиться добрим, щирим та життєрадісним чоловіком.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих воїнів України. Вічна пам'ять героям!

Втрати України на фронті