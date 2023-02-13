Виборюючи незалежність України та саму можливість її існування свої життя віддали боєць "КОРДу" з Чернігівщини Богдан Бондарчук та колега з тернопільського "КОРДу" Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.
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Без батька залишилися неповнолітні діти
40-річний Богдан Бондарчук був лейтенантом, який віддав 20 років службі в органах внутрішніх справ. Коли ж почалася повномасштабна війна він зі зброєю в руках ніс службу у Чернігові та виконував службові завдання з оборони міста.
За час своєї служби у "КОРДі" з 2018 року чоловік зарекомендував себе як самовідданий, професійний, сміливий та відповідальний поліцейський.
У колективі Богдана згадують як надійного побратима, що завжди готового підставити дружнє плече допомоги,
– підкреслили у Нацполіції.
У Богдана Бондарчука залишилося троє неповнолітніх дітей, найменшій донечці лише рік.
Віктору Мельниченку було лише 33 роки
Віктор Мельниченко за час своєї служби в органах внутрішніх справ, де служив з 2008 року, пройшов шлях від співробітника поліції охорони до старшого інспектора "Корпусу оперативно-раптової дії" Головного управління Нацполiцiї Тернопiльщини.
В Нацполіції наголосили, що у спогадах друзів та товаришів Віктор назавжди залишиться добрим, щирим та життєрадісним чоловіком.
Втрати України на фронті
- 9 лютого стало відомо, що за Україну під Соледаром віддав своє життя Роман Климкович, двоюрідний брат Ірини Федишин. Йому було 34 роки.
- Цього ж дня на Сході загинув також 27-річний журналіст Олексій Борис, який вступив до лав Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення. Він воював у складі 58-ї мотопіхотної бригади.
- Раніше, 5 лютого, біля Вугледара загинув телеоператор регіональної філії "Інтера" Павло Тимошенко. Він з початком повномасштабного вторгнення пішов спершу добровольцем у тероборону, а згодом – вступив до лав ЗСУ.