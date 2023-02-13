У лавах ЗСУ боєць із села Буковець служив головним сержантом другої гірсько-штурмової роти. Про трагічну звістку повідомила Верховинська селищна рада.

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Воїн з Прикарпаття загинув у віці 26 років

Михайло Кознюк отримав поранення під час артилерійського обстрілу російськими військовими. Він був контрактником, пішовши на військову службу 26 грудня 2021 року.

Бійцю було 26 років. У вересні загиблому воїну Михайлу мало виповнитися 27 років. У нього залишилися батьки, рідні.

Пам'ятаймо, герої не вмирають. Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком виборюючи перемогу. Таким прикладом для нас навіки залишиться Михайло. Щирі співчуття та низький уклін батькам Марії Миколаївні та Івану Юрійовичу, всім рідним за справжнього героя України",

– йдеться у дописі.

Загибель військовослужбовця Кознюка також підтвердив капелан 8 окремого гірсько-штурмового батальйону, священник Іоан Турчинський.

"Загинув за Україну! Найпотужніший вівчар!", – написав капелан. Про місце, час зустрічі та прощання із захисником повідомлять додатково.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна Михайла Кознюка.

Чим запам'ятався Михайло Кознюк

Михайло Кознюк став відомим в Україні у 2015 році. У сюжеті журналістів вівчар розповів про особливі умови своєї роботи унікальним карпатським діалектом.

За один день ролик набрав на YouTube майже 90 тисяч переглядів. Загалом відео з вівчарем набрало 1 мільйон 900 тисяч переглядів.

Втрати України на фронті

У неділю, 15 січня, неподалік Бахмута загинув український воїн Тарас Стахів родом з Івано-Франківщини. 18 січня йому мало виповнитися 19 років. Український захисник поліг у бою поблизу Опитного.

У бою з російськими окупантами за українську Донеччину загинув військовий бригади імені Чорних Запорожців Олег Собченко з Черкаської області. Воїн загинув 24 січня у Вугледарі.

У січні під Соледаром внаслідок ворожого обстрілу загинув полковник Держприкордонслужби Юрій Юрчик. Воїн отримав осколкові поранення, які були несумісними з життям.