Український захисник поліг у бою поблизу Опитного. Про це повідомили його побратими з ГО "Незламна нація", пише 24 Канал.

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Що відомо про загиблого воїна

15 січня 2023 в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Опитне, що неподалік від Бахмута, загинув член нашої організації, наш друг і побратим – Стахів Тарас "Стах". Він не дожив до свого 19-річчя три дні,

– заначили в громадській організації.

Тарас приєднався до "Незламної нації" за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Хлопець дуже хотів взяти участь у військово-історичній реконструкції та активно до цього готувався. Однак, через війну не склалося.

З першого дня він активно включився в роботу Штабу Оборони Прикарпаття, восени відправився на фронт,

– зазначили в ГО "Незламна Нація".

Зауважимо, що Тарас Стахів навчався на другому курсі факультету іноземних мов у ЧНУ. Це Суспільному підтвердила декан Ірина Осовська.

Від початку повномасштабної війни хлопець брав участь в охороні громадського порядку. До лав ЗСУ долучився у червні 2022 року.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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