Боєць воював у складі 58-ї мотопіхотної бригади. Йому було 27 років.

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На фронті загинув журналіст Олексій Борис

Олексій Борис працював у "Юридичній газеті" з весни 2021 року. До цього він був співробітником юридичної компанії Arzinger.

Одразу після нападу Росії на України 24 лютого 2022 року Олексій разом із батьком пішов добровольцем до військкомату. Його призвали до 58-ї мотопіхотної роти, що брала участь у боях на Сході.

Спочатку боєць служив в розвідувальній роті, пізніше – у протитанковому артилерійському дивізіоні. Потім його призначили командиром взводу протитанкової артилерійської батареї.



Олексій Борис загинув на Сході / Фото "Юридична газета"

Головна редакторка видання Олена Осмоловська зазначила, що Олексій ще до повномасштабного вторгнення знав, що одразу піде у військкомат. Вже 26 лютого він з татом поїхав на навчання, а через місяць вони опинилися на "нулі".

Бахмут, Часів Яр — туди весь час я направляла посилки, які збирали для його взводу. Молоді хлопці – розумні та небайдужі – першими стали на захист України. У війні з Росією ми втрачаємо найкращих, які рухали нашу країну до змін,

– зауважила Осмоловська.

За її словами, Олексій не терпів лицемірів, не пробачав зради. Він був завжди дуже щирим у своїх поглядах та почуттях, вірним у своїх принципах, серйозним та відповідальним.

"Дружив та любив максимально. Мріяв, будував плани на майбутнє. Писав мені з фронту, що скучає за журналістською роботою. Такий важкий шлях до нашої Перемоги!" – підсумувала головна редакторка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині, близьким та колегам Олексія Бориса. Вічна пам'ять!