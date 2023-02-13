В рядах ВСУ боец из села Буковец служил главным сержантом второй горно-штурмовой роты. О трагическом известии сообщил Верховинский поселковый совет.

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Воин из Прикарпатья погиб в возрасте 26 лет

Михаил Кознюк получил ранения во время артиллерийских обстрелов российскими военными. Он был контрактником, уйдя на военную службу 26 декабря 2021 года.

Бойцу было 26 лет. В сентябре погибшему воину Михаилу должно было исполниться 27 лет. У него остались родители, родные.

Помните, герои не умирают. Они своими поступками побуждают нас двигаться дальше, шаг за шагом борясь за победу. Таким примером для нас навсегда останется Михаил. Искренние соболезнования и низкий поклон родителям Марии Николаевне и Ивану Юрьевичу, всем родным за настоящего героя Украины",

– говорится в сообщении.

Гибель военнослужащего Кознюка также подтвердил капеллан 8-го отдельного горно-штурмового батальона, священник Иоанн Турчинский.

"Погиб за Украину! Самый мощный пастух!", – написал капеллан. О месте, времени встречи и прощании с защитником сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина Михаила Кознюка.

Чем запомнился Михаил Кознюк

Михаил Кознюк стал известен в Украине в 2015 году. В сюжете журналистов овцевод рассказал об особых условиях своей работы уникальным карпатским диалектом.

За один день ролик набрал на YouTube около 90 тысяч просмотров. Всего видео с пастухом набрало 1 миллион 900 тысяч просмотров.

Потери Украины на фронте

В воскресенье, 15 января, недалеко от Бахмута погиб украинский воин Тарас Стахов родом из Ивано-Франковской области. 18 января ему должно было исполниться 19 лет. Украинский защитник полег в бою у Опрытного.

В бою с российскими оккупантами за украинскую Донбасс погиб военный бригады имени Черных Запорожцев Олег Собченко из Черкасской области Воин погиб 24 января в Угледаре.

В январе под Соледаром в результате вражеских обстрелов погиб полковник Госпогранслужбы Юрий Юрчик. Воин получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.