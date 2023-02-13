Борясь за независимость Украины и саму возможность ее существования, свою жизнь отдали боец "КОРДа" с Черниговщины Богдан Бондарчук и коллега из тернопольского "КОРДа" Виктор Мельниченко. Они погибли при выполнении боевого задания в результате удара реактивной артиллерии российских войск.
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Без отца остались несовершеннолетние дети
40-летний Богдан Бондарчук был лейтенантом, отдавшим 20 лет службе в органах внутренних дел. Когда же началась полномасштабная война, он с оружием в руках нес службу в Чернигове и выполнял служебные задачи по обороне города.
За время своей службы в Корде с 2018 года мужчина зарекомендовал себя как самоотверженный, профессиональный, смелый и ответственный полицейский.
В коллективе Богдана вспоминают как надежного побратима, всегда готового подставить дружеское плечо помощи,
– подчеркнули в Нацполиции.
У Богдана Бондарчука осталось трое несовершеннолетних детей, самой маленькой дочери всего год.
Виктору Мельниченко было всего 33 года
Виктор Мельниченко за время своей службы в органах внутренних дел, где служил с 2008 года, прошел путь от сотрудника полиции охраны до старшего инспектора "Корпуса оперативно-внезапного действия" Главного управления Нацполиции Тернополя.
В Нацполиции отметили, что в воспоминаниях друзей и товарищей Виктор навсегда останется добрым, искренним и жизнерадостным мужчиной.
Потери Украины на фронте
- 9 февраля стало известно, что за Украину под Соледаром отдал свою жизнь Роман Климкович, двоюродный брат Ирины Федишин. Ему было 34 года.
- В этот же день на Востоке погиб также 27-летний журналист Алексей Борис, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины после начала полномасштабного вторжения. Он воевал в составе 58-й мотопехотной бригады.
- Ранее, 5 февраля, у Угледара погиб телеоператор регионального филиала "Интера" Павел Тимошенко. Он с началом полномасштабного вторжения пошел сначала добровольцем в терроборону, а затем вступил в ряды ВСУ.