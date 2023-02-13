Борясь за независимость Украины и саму возможность ее существования, свою жизнь отдали боец "КОРДа" с Черниговщины Богдан Бондарчук и коллега из тернопольского "КОРДа" Виктор Мельниченко. Они погибли при выполнении боевого задания в результате удара реактивной артиллерии российских войск.

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Без отца остались несовершеннолетние дети

40-летний Богдан Бондарчук был лейтенантом, отдавшим 20 лет службе в органах внутренних дел. Когда же началась полномасштабная война, он с оружием в руках нес службу в Чернигове и выполнял служебные задачи по обороне города.

За время своей службы в Корде с 2018 года мужчина зарекомендовал себя как самоотверженный, профессиональный, смелый и ответственный полицейский.

В коллективе Богдана вспоминают как надежного побратима, всегда готового подставить дружеское плечо помощи,

– подчеркнули в Нацполиции.

У Богдана Бондарчука осталось трое несовершеннолетних детей, самой маленькой дочери всего год.

Виктору Мельниченко было всего 33 года

Виктор Мельниченко за время своей службы в органах внутренних дел, где служил с 2008 года, прошел путь от сотрудника полиции охраны до старшего инспектора "Корпуса оперативно-внезапного действия" Главного управления Нацполиции Тернополя.

В Нацполиции отметили, что в воспоминаниях друзей и товарищей Виктор навсегда останется добрым, искренним и жизнерадостным мужчиной.

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибших воинов Украины. Вечная память героям!

Потери Украины на фронте