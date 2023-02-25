Про досягнення на дипломатичному і військовому фронтах, загальну ситуацію в країні в роковини вторгнення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Можливі провокації окупантів та загроза ударів по Україні: хронологія 366 дня війни