Журналістам вдалося з'ясувати, що за діти вийшли на сцену разом з дядьою Юрою. За даними Meduza, вони дійсно з Маріуполя.

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Що відомо про родину дівчини Ані

Журналісти дізналися про сім'ю 15-річної Ані Науменко, яка на мітингу 22 лютого дякувала дяді Юрі "за порятунок" з Маріуполя.

"Дякую дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя", – сказала вона. Однак потім забула слова та почала з цього сміятися.

Її сестра Кароліна привернула увагу ЗМІ тим, що затуляла вуха від гучних звуків на сцені. Журналісти з'ясували, що у сім'ї Науменка, окрім дівчаток, також є молодший син Данило. Де він перебуває – невідомо.

Знайомі сім'ї розповіли, що їхня мати – Ольга Науменко – "вела асоціальний спосіб життя", а дітей у неї регулярно забирали, але потім повертали. Аня, за даними ЗМІ, провела якийсь час у дитячому будинку. Її фотографії знайшли у соціальних мережах вихователів закладу. 2015 року мати забрала дівчинку додому.

Мати дівчини загинула під час обстрілу

Після початку війни сім'я ховалася від обстрілів у Лівобережному центрі культури та у будівлі місцевої адміністрації. "Дівчинка Аня разом із чоловіками під бомбардуваннями бігала до АТБ за продуктами. За дітьми стежили всі, окрім мами", – розповіла мешканка Маріуполя, яка перебувала з ними у підвалі.

Як з'ясували журналісти, Ольга Науменко загинула під час обстрілу на початку квітня.

Якоїсь миті всіх, хто був у притулку, "не питаючи, евакуювали", розповіла одна з мешканок Маріуполя, яка знала родину Науменків. За її словами, Аня, Кароліна та Данило залишилися із цивільним чоловіком Ольги Науменко – Артуром.

Журналісти знайшли у телеграм-каналах повідомлення про те, що він разом із дітьми виїхав до села Безіменне на Донеччині. Де він зараз, його родичам невідомо.

В одній із соцмереж у Ані Науменко зазначається, що вона живе у підмосковному селі Нікітське. Двоє підлітків із Маріуполя повідомили ЗМІ, що Аня навчається з ними у місті. Два місяці тому дівчинка опублікувала сумне відео за підписом: "Мамо. Я хочу до тебе".

Історія ще однієї родини з Маріуполя

Ще одна дитина з мітингу, яку ідентифікували журналісти – Костя Ващишин. Він стояв на сцені в "Лужниках" у чорній шапці, ліворуч від Гагаріна. За даними "Важливих історій", батьки хлопчика Ігор та Христина вижили і зараз перебувають у Маріуполі.



Дядя Юра / Скриншот

Після повномасштабного російського вторгнення Ващишини ховалися від обстрілів у тих самих місцях, що й родина Науменка. Знайомі Ващишиних стверджують, що батьки Кості засуджували війну.

У притулку Ігор та Христина говорили, що хотіли б ненадовго виїхати з міста та перечекати війну, але зовсім їхати були не готові. За словами сусіда родини Михайла, який під час блокади Маріуполя провів місяць у притулку разом із Ващишиними, родина залишилася у місті. Дізнавшись Костю на відео з мітингу 22 лютого, він припустив, що Ващишиних запросили до Москви до "короткочасного відрядження".

Також журналісти повідомили, що ще як мінімум троє дітей з мітингу возять за пропагандистським шоу з дядьком Юрою разом із їхніми мамами.

Так, дівчинка в рожевій куртці, яка обіймала Гагаріна в "Лужниках" – шестирічна Саша, дочка 29-річної Наталії Ситник із селища Ялта під Маріуполем. Вони засвітилися 17 жовтня у шоу пропагандиста Андрєя Малахова. У цьому ж випуску помітили ще чотирьох дітей жінки.