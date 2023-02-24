Про це ввечері 24 лютого повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Звук вибуху. Поодинокий. Епіцентром по лінії Кірова – Новоселівка – Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації боєкомплекту", – розповів Андрющенко.

Вибухи в Маріуполі будуть регулярними

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ знайшли спосіб бити росіян в тилу. Про це свідчать удари по позиціях росіян у Маріуполі.

Вони хотіли свята на 3 дні, ми прийняли бій і тепер умови диктуємо ми, тепер феєрверки замовляємо ми, – наголосила Гуменюк.

Заселяють росіян

Радник мера Маріуполя повідомляв, що до міста приїжджають жити росіяни. Вони заселяються у вцілілі домівки українців.

"Давайте так: живе росіянин у якомусь селі, будинок зі зрубу, туалет – за три кілометри. А зараз його заселили у квартиру, де майже усе є. Принаймні туалет з душем точно всередині. Де-не-де навіть техніка збереглася. Зрозуміло, що він змінює свої умови життя на краще", – сказав Андрющенко.