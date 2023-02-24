Ба більше, для тієї категорії росіян, яких завозять у місто, переїзд до Маріуполя – небачене покращення умов життя. Тож вони справді раді. Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Приїжджають на курорт, але тікатимуть додому

"Давайте так: живе росіянин у якомусь селі, будинок зі зрубу, туалет – за три кілометри. А зараз його заселили у квартиру, де майже усе є. Принаймні туалет з душем точно всередині. Де-не-де навіть техніка збереглася. Зрозуміло, що він змінює свої умови життя на краще", – пояснив радник голови Маріуполя.

Крім того, додає Андрющенко, у Росії ця людина мала два тижні літа на рік. А у Маріуполі літо починається з травня – море, тепло, усе добре.

Їдуть не москвичі і не пітерці. Там цікавий етнічний склад – саме руський, інакше не скажеш. Те, як вони поводяться та мешкають… Воно з юрти вилізло і приїхало до Маріуполя,

– стверджує радник.

Андрющенко переконаний, що виселити людей, які з комфортом розмістилися в домівках українців, буде нескладно. Щобільше, вони самі втечуть. "Влітку вони розташувалися у пансіонатах на березі, де зараз розташовуються військові. А потім був Херсон та Харків (успішний контрнаступ ЗСУ – 24 канал). Усі родини швидко повернулися додому, а окупанти – в місто, бо якось неспокійно стало", – пригадав радник голови міста.

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Як тільки лінія фронту почне рухатися у бік Маріуполя, наголошує радник, усі тікатимуть. У росіян немає жодної сміливості.

За що їм битися? Поїде назад в юрту. Як на курорті пожив, шалені гроші заробив, витрачатиме їх у себе в Росії. Я думаю, що не залишиться ні їх, ні колаборантів,

– зазначає Петро Андрющенко.

Значно більша проблема полягає в тому, вважає радник голови Маріуполя, що робити з колишніми українськими громадянами, які тою чи іншою мірою співпрацювали з окупаційною владою. Безумовно, злочинців судитимуть за законом. Натомість з людьми, які охоче вітають "руський мір", усе складніше.

"Як з ними потім жити в одному місті? Це питання номер один у всіх маріупольців в евакуації. Я б радив їм просто тікати, тому що пробачати вже точно ніхто нічого не буде. Ми як офіційний орган кажемо "відплата", але люди кажуть "помста". Нехай краще СБУ та правоохоронці першими доберуться до них, аніж наші люди", – підсумував Петро Андрющенко.

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