Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "бавовна", яка завітала в місто, спричинила значні незручності для окупантів.

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Як реагують окупанти на "бавовну" в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя зазначив, що серед російських окупантів виникла паніка та нерозуміння.

Вони намагалися цьому протидіяти, бачили ми під час першої "бавовни" роботу ППО, потім вона зупинилась, мабуть, виявилася неефективною,

– заявив Андрющенко.

Він нагадав, що останніми днями загарбники чомусь піднімали в небо авіацію, проте жодного результату від того не було – лише людей лякали по місту.

За його словами, окупанти розуміють, що у них дуже велика проблема, тому що вони перетворили Маріуполь на велику військову логістичну базу, сподіваючись, що ЗСУ їх не зможуть дістати. А тепер їм треба знайти якесь інше місце, щоб перемістити туди техніку.

Як розповідають місцеві, росіяни бігають містом, тягають туди-сюди вантажівки. Тому "бавовна" мала не лише військові наслідки, а й великий психологічний вплив на загарбників. А для маріупольців в окупації – це важлива подія, що сталася за останні місяці.

Маріуполь – великий вузол для окупантів

Він зауважив, що Маріуполь для окупантів – логістичний та військовий хаб. Саме місто та Маріупольський район росіяни використовують насамперед для накопичення, ремонту техніки та підготовки підрозділів, які потім перекидають на інші ділянки фронту.

За словами радника міського голови, окупантам тут дуже зручно, тому що з Маріупольського району вони можуть перекинути сили, наприклад, на Вугледар, Червоне Поле або в район Пологів.

Тому вони відводять підрозділи, розміщують їх по території району, там іде доукомплектування, або заводять мобілізованих та навчають їх,

– сказав Андрющенко.

Тобто, додав він, це великий вузол, що працює на велику ділянку фронту, яка починається із Донецька та закінчується у Запорізькій області. Тому "бавовна", яка завітала в Маріуполь, спричинила значні незручності для окупантів.

Що відомо про "бавовну" в Маріуполі