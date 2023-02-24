Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, посетивший город "хлопок" вызвал значительные неудобства для оккупантов.

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Как реагируют оккупанты на "хлопок" в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя отметил, что среди российских оккупантов возникла паника и непонимание.

Они пытались этому противодействовать, видели мы при первом "хлопке" работу ПВО, потом она остановилась, видимо, оказалась неэффективной,

– заявил Андрющенко.

Он напомнил, что в последние дни захватчики почему-то поднимали в небо авиацию, однако никакого результата от этого не было – только людей пугали по городу.

По его словам, оккупанты понимают, что у них очень большая проблема, потому что они превратили Мариуполь в большую военную логистическую базу, надеясь, что ВСУ их не смогут достать. А теперь им нужно найти какое-то другое место, чтобы переместить туда технику.

Как рассказывают местные, россияне бегают по городу, таскают туда-сюда грузовики. Поэтому "хлопок" имел не только военные последствия, но и большое психологическое влияние на захватчиков. А для мариупольцев в оккупации – это важное событие, произошедшее за последние месяцы.

Мариуполь – большой узел для оккупантов.

Он отметил, Мариуполь для оккупантов – логистический и военный хаб. Сам город и Мариупольский район россияне используют прежде всего для накопления, ремонта техники и подготовки подразделений, которые затем перебрасывают на другие участки фронта.

По словам советника мэра, оккупантам здесь очень удобно, так как из Мариупольского района они могут перебросить силы, например, на Угледар, Красное Поле или Пологи.

Поэтому они отводят подразделения, размещают их по территории района, там идет доукомплектование, или заводят мобилизованных и обучают их,

– сказал Андрющенко.

То есть, добавил он, это большой узел, работающий на большой участок фронта, который начинается с Донецка и заканчивается в Запорожской области. Поэтому посетивший Мариуполь "хлопок" причинил значительные неудобства для оккупантов.

Что известно о "хлопке" в Мариуполе