Утром 22 февраля неспокойно в оккупированном Мариуполе. Россияне включили сирены, впоследствии сообщили, что в городе раздалось несколько взрывов. Сами же оккупанты снова начали говорить работу ПВО.

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Мощный "хлопок" в Мариуполе

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. "В Мариуполе включили сирены и мощный взрыв. Снова работает ПВО оккупантов? Что-то случилось?" – написал он в 10:06.

Также он объяснил, куда "прилетело" в Мариуполе вечером 21 февраля. Сначала он сообщил, что раздалось 12 взрывов в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33.

Из них два точно – это результат работы ПВО окупантов. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатово,

– уточнил Андрющенко.

По его данным, подтверждено попадание в состав БК в Аэропорте Мариуполя "с прекрасным откликом детонации". Также зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Состояния 300 ММК имени Ильича (Кальмиусский район).

После взрывов в городе частично исчез свет. Также сообщили о перебоях со связью.

Мэрии поступила информация о взрыве со стороны Виноградного.

В 22:57 оккупанты подняли авиацию в небо, а на Левобережной были слышны пулеметные очереди, также фиксировали передвижение вражеской техники.

"23:11 – колонна техники – танки на гусеницах. Через Новоселовку мимо рынка "Космос" в сторону пгт Никольское в количестве 17 штук", – констатировал советник мэра.

Взрывы были не только в Мариуполе

Отметим, что взрывы вечером 21 февраля прогремели не только в Мариуполе. Ранее сообщалось, что неспокойно было в Донецке, Харцызске, Дебальцево, Иловайске.

О жертвах или пострадавших сообщениях пока нет. Что именно привело к взрывам также неизвестно. Однако российские военныекоры уже опубликовали видеовспышки. На них видно, что после взрывов в некоторых местах возник пожар.