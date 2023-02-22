Сообщили об 11 взрывах в оккупированном Мариуполе. Первый раздался в 22:33.

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Пишут о попадании

Отмечают, были сообщения якобы о 2 попаданиях в районе АС-2 в центральном районе. Также было громко в Кальмиусском. Городской совет сообщает, вероятно, это места скопления вражеской силы.

Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах. Эту информацию проверяют.

Взрывы в других городах

Взрывы слышали и в других городах Донбасса. В частности, в Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Иловайске.

Оккупанты традиционно рассказывают, что "работает ПВО". Твердят об "особых звуках" взрывов. Захватчики, мол, "отбивают удар". Так же рассказывают и о проблемах со светом.

О жертвах или пострадавших сообщениях пока нет. Что именно привело к взрывам также неизвестно. Однако российские военкоры уже публикуют видео вспышек. На них видно, что после взрывов в некоторых местах возник пожар.

Взрывы в Донецкой области: видео

Пожар после взрывов: видео

Предыдущий "хлопок" в Мариуполе

Советник мэра Петр Андрющенко 13 февраля сообщал, что Мариупольский район посетил "хлопок". Тогда по меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя.

Были попадания в месторасположение врага.