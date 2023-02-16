В украинских телеграм-каналах сообщают, что на месте загорелся сильный пожар. Однако так называемая "власть" российских захватчиков по состоянию на 13:47 16 февраля ситуацию не комментировала.
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Что известно о "хлопке" в Крыму
Украинские телеграм-каналы пишут, что:
- в Армянске что-то горит по-черному;
- на месте "хлопка" вспыхнул сильный пожар.
В пророссийских каналах написали, что у них что-то бахнуло, слышно было хорошо, раза три. Также заявили, что якобы снова работало российское ПВО, хотя "хлопок" и был громкий.
Что известно о "хлопке" у оккупантов
- 13 февраля "хлопок" посетил Мариупольский район Донецкой области. Враги пострадали. Советник мэра Мариуполя заявил, что наши военные попали в расположение оккупантов в деревне Никольское в помещении школы №3. После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации.
- Буквально 12 февраля взрывы прогремели в Курской, Белгородской и Брянской областях России. Вероятно, враги курят в запрещенных местах. Ведь официально о взрывах власти не сообщали, однако кое-где было громко.
- Хорошо "хлопок" расцвел у оккупантов в Мелитополе 10 февраля. В СМИ написали о двух взрывах, впоследствии – о детонации. Вероятно, у врага "минуснулось" оружие и боеприпасы.