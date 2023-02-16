В украинских телеграм-каналах сообщают, что на месте загорелся сильный пожар. Однако так называемая "власть" российских захватчиков по состоянию на 13:47 16 февраля ситуацию не комментировала.

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Что известно о "хлопке" в Крыму

Украинские телеграм-каналы пишут, что:

в Армянске что-то горит по-черному;

на месте "хлопка" вспыхнул сильный пожар.

В пророссийских каналах написали, что у них что-то бахнуло, слышно было хорошо, раза три. Также заявили, что якобы снова работало российское ПВО, хотя "хлопок" и был громкий.

Что известно о "хлопке" у оккупантов