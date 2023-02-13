Взрывы у российских захватчиков раздались ориентировочно в 22:00 12 февраля. Подобные инциденты в них происходят не редко, ведь в начале февраля местные партизаны помогли разбомбить колонну российских грузовиков.

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Какие последствия "хлопка" в Мариупольском районе

В Мариупольский район посетил хлопок. По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя,

– заявил Петр Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя пояснил, что:

уже известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещении школы №3;

после взрывов некоторое время были слышны звуки детонации.

"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбиванием "Точки У", которая не соответствует действительности", – вспомнил советник мэра.

Петр Андрющенко отметил, что Вооруженные Силы Украины становятся более близкими, хотя и не назвал потерь личного состава и техники россиян в результате этого "хлопка".

Что происходит в Мариуполе