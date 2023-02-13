Взрывы у российских захватчиков раздались ориентировочно в 22:00 12 февраля. Подобные инциденты в них происходят не редко, ведь в начале февраля местные партизаны помогли разбомбить колонну российских грузовиков.
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Какие последствия "хлопка" в Мариупольском районе
В Мариупольский район посетил хлопок. По меньшей мере три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя,
– заявил Петр Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя пояснил, что:
- уже известно о попадании в расположение оккупантов в селе Никольское в помещении школы №3;
- после взрывов некоторое время были слышны звуки детонации.
"Час понадобился оккупантам, чтобы придумать версию со сбиванием "Точки У", которая не соответствует действительности", – вспомнил советник мэра.
Петр Андрющенко отметил, что Вооруженные Силы Украины становятся более близкими, хотя и не назвал потерь личного состава и техники россиян в результате этого "хлопка".
Что происходит в Мариуполе
- 7 февраля Петр Андрющенко заявил, что Россия стягивает во временно оккупированный Мариуполь живую силу и технику. Так враги готовятся к новому пришествию с Востока Украины.
- В общем с разных подразделений в Мариуполь россияне стянули ориентировочно 30 – 35 тысяч единиц личного состава.
- Враги базируются в большинстве за пределами Мариуполя – в окрестных селах. Они заявили, что из Москвы поступило указание в течение февраля захватить Запорожье и Угледар.
- Что касается техники, то у россиян не слишком много танков Т-62, немало С-300, ЗРК "Бук", которые постоянно перемещают, чтобы скрыть от ВСУ. Также у врагов есть незначительное количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров.
- Несмотря на это, среди оккупантов в Мариуполе обостряются конфликты. В частности, они возникают под влиянием алкоголя почти каждый день. Начались они еще летом 2022 года по спорам между россиянами и жителями так называемой квазиреспублики в Донецкой области.