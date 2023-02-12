Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, есть 2 человека, которые занимались похищением украинских детей из Мариуполя и окрестных районов.

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Россия наладила схему похищения украинских детей

Петр Андрющенко рассказал, что захватив украинские территории, в частности Мариуполь, россияне получили доступ к детям, оставшимся без родителей. По словам советника городского головы Мариуполя, Россия похитила не менее 1300 детей только из Мариуполя.

Массовый вывоз начался в апреле 2022 года, когда стали появляться дети, отчужденные от родителей, и ставшие сиротами в результате боевых действий. В результате похищения дети оказались на территории России и в дальнейшем были "усыновлены" россиянами.

Организацией похищений занимался террорист "ДНР" Виталий Киселев и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По словам Андрющенко, именно Киселев был ответственным в Мариуполе за организацию вывоза детей.

Именно они вдвоем организовали вывоз украинских детей из Мариуполя и не только. Нам известно, что таким образом они украли из Мариуполя по меньшей мере 1300 детей и абсолютное большинство этих детей по сокращенной процедуре, которую ввела Россия уже усыновлена,

– сказал советник городского головы.

При этом, как отметил чиновник, отыскать этих детей уже почти невозможно и, наверное, уже не выйдет до победы Украины, поскольку даже офис омбудсмана Украины не может получить данные о судьбе похищенных детей.

Украина смогла эвакуировать детей-сирот во время вторжения

Петр Андрющенко отметил, что Украина эвакуировала детей лишенных родительской опеки до того, как россияне установили контроль над городом. При этом оккупанты абсурдно утверждают, что Украина похитила этих детей из Мариуполя.

По словам советника городского головы, дети, которых удалось эвакуировать, находятся под защитой закона, а их права оберегаются, в отличие от тех детей, которых похитил преступный режим России.

Это самое большое преступление России

Петр Андрющенко считает вывоз украинских детей самым крупным российским преступлением за время войны.

"С моей субъективной точки зрения – это хуже драматического театра, Бучи, убийства более 25 тысяч мариупольцев. 1300 детей, которых, возможно, мы никогда не найдем потому, что там дети от 3 лет. Он даже не знает, кто были его родители, каково его имя, фамилия и так далее", – сказал Андрющенко.

Как сложилась судьба этих детей

По словам Андрющенко, процесс похищения включал несколько этапов. Сначала детей в большом количестве вывезли в лагерь под Санкт-Петербургом. После этого уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова запросила поправки в закон об усыновлении, которые госдума России, конечно же, поддержала.

Потом появилось еще 2 таких лагеря. Один расположен в Ростовской области, а другой в Краснодарском крае. Там размещали детей и запустили процедуру быстрого усыновления.

Россияне похитили 1300 детей из Мариуполя – их судьба неизвестна: смотрите видео

Петр Андрющенко утверждает, что после того, как Украина в последний раз получила информацию от россиян, вопрос усыновления, похищенных Россией детей, стал засекреченным. По словам чиновника, служба по делам детей Краснодарского края предоставляла информацию о количестве усыновленных детей из Мариуполя, но затем перестала.

Служба по делам детей Краснодарского края сдуру вывалила все это и расписала количество детей именно из Мариуполя, которая у них находится. Более 1000 детей уже усыновлены, и там был призыв, что там 300 детей – "свободная касса", мол, давайте быстрее",

– сказал Андрющенко.

После того, как об этом стало известно широкой публике, Мария Львова-Белова заявила, что их якобы взломали, а вся информация исчезла.

Россия засекретила информацию об украинских детях

По словам Андрющенко, местонахождение детей – неизвестно. Ряд международных организаций занимается их поиском, но россияне засекретили эту информацию.

Этого издевательства над детьми, в котором виновата исключительно Россия, сторонникам геноцида против украинцев оказалось мало, а потому представители российской власти решили публично издеваться над этой ситуацией и детьми.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова публично усыновила двоих детей из Мариуполя – подростка 14 лет и его 8-летнюю сестру.

Она публично это сделала, не скрываясь. Это цинизм высочайшего уровня, который только может существовать,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Петр Андрющенко сравнил эту ситуацию с принуждением школьников в Мариуполе писать "теплые письма защитникам", а на самом деле оккупантам, из-за которых они теперь живут в разрушенном городе, и эти же оккупанты убивали их родителей. Теперь они заставляют детей писать им "теплые письма".

По словам Андрющенко, ситуация с похищением детей и их использование в оккупационной пропаганде должна быть обсуждаемой во всем мире не менее ракетных атак на гражданских, потому что это преступления, которые продолжаются ежеминутно.

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