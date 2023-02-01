Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. В частности, недавно в сети начали распространять фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки".

Читайте также Российская пропаганда – многоглавая гидра: какие методы применяет в Украине и как противостоять

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что этот фейк направлен на то, чтобы показать, что украинцы якобы хотят смерти российских детей.

Как отметил представитель ГУР МО, Россия ежедневно реализует целый ряд информационно-психологических операций против Украины. Такие ИПСО направлены как на украинцев, так и на международную аудиторию.

"Главная задача России – деморализовать украинское общество и Силы обороны, посеять неверие, а также дискредитировать Украину, в том числе украинские власти за рубежом перед нашими партнерами", – сказал Юсов.

Режим Путина пытается дегуманизировать украинцев

Однако также некоторые фейки должны работать и на самих россиян. Ведь, по словам Юсова, Кремлю важно поддерживать "геноцидный дух" среди собственного населения.

Андрей Юсов Спикер Главного управления разведки Минобороны Так, как нацисты дегуманизировали образ евреев во время Второй мировой войны, точно так же Владимир Путин и его режим поступают по отношению к украинцам в глазах россиян. Россиянам объясняют, что украинцы – не люди, украинских детей не надо жалеть.

Спикер ГУР МО отметил, что Кремль распространяет тезисы о защите каких-то мифических "русских людей", а вот украинцев, мол, можно легко убивать.

Андрей Юсов рассказал о целях фейков России: смотрите видео

За геноцид украинцев должно отвечать все российское общество

Как отметил представитель Главного управления разведки, язык ненависти прекрасно ложится на хорошо подготовленную почву. Ведь российское общество десятилетиями жило в такой пропаганде.

"Россияне это "съедают" и не видят каких-либо противоречий. Причем, наверное, на подсознательном уровне понимают, что это не так", – предположил Юсов.

Однако, по его словам, жителям России проще отогнать от себя такие мысли.

Так удобно просто вычеркнуть это и сказать, что целый народ у тебя по боком – либо не существует, либо недостоин того, чтобы существовать. Это рашизм – новая форма нацизма в XXI веке,

– подчеркнул Юсов.

Он добавил, что за геноцид украинцев ответственен не только Путин и российская власть, а все российское общество, которое толерирует такие вещи.

Заявления российских пропагандистов: коротко