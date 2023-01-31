В частности, об этом заговорила одна из самых "ярких" пропагандисток Кремля Ольга Скабеева во время своего шоу. Ее панику в эфире 24 Канала потролил наш ведущий Арсен Цымбалюк.

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Танки испугали Скабееву

Во время своего шоу Ольга Скабеева признала, что все это "имеет очень опасный вид". Мол, россияне боялись поставок танков из Германии, а тут присоединились и Соединенные Штаты Америки.

У вас лично успевает укладываться в голове интенсивность поставок? Вчера были танки, теперь – самолеты,

– спросила Скабеева спикера из подразделения кадыровских войск.

Пропагандистка сама опережает события и рассказывает своим зрителям, что Украина уже вот-вот получит от западных партнеров истребители. Но говорит, что ничего страшного.

"Я не призываю пугаться. Просто нужно то ли тактику менять, то ли свое отношение к этому. Все действительно становится критически опасным (для России, конечно – 24 Канал)", – признает российская пропагандистка.

Такие заявления преследуют четкую цель. Из-за поставок западного оружия Кремлю критически необходимо объявить о начале "всенародной священной войны против всего НАТО".

И как можно скорее нагнать на фронт как можно больше мяса. Ведь известно, что самое эффективное оружие против американских ракет и истребителей – это как раз мобилизованные с автоматами Калашникова в руках.

– иронизирует ведущий 24 Канала Арсен Цымбалюк.

Российская пропаганда паникует из-за танков – смотрите видео

Симоньян не отстает

Конечно же, Ольга Скабеева и рядом не валялась с главной фаталисткой всея России Маргаритой Симоньян. Она опасается, что России банально нечем ответить на поддержку Украины Западом.

К вопросу о том, куда это идет и как это кончится. Конечно, будут и самолеты, и дальнобойные ракеты, и все, что есть в арсенале, будет. Они как маленькие дети ждут, что мы можем сделать в ответ. Я не знаю, что мы можем сделать,

– призналась Маргарита Симоньян.

Конечно, пропагандистка сразу заговорила о ядерном оружии. Впрочем, говорит, что не стала бы применять ее "в нашей стране", потому что, мол, птички и цветочки ни в чем не должны.

Но Симоньян прекрасно понимает, что пугалки ядерным оружием не поверят уже даже сами россияне. Она придумала способ, как пугать ею по-новому.

"А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Возможно, мы Ирану можем чем-то помочь? Что Ирану нужно? А Северной Корее – нам нечем помочь или что?" – завелась российская пропагандистка.

Именно сейчас российские пропагандисты начинают доходить, что весь их ядерный шантаж России, вся их политика последних 15 лет провалились – раз и навсегда. В тот момент когда канцлер Германии объявил о передаче танков Украине.

Кто передаст Украине танки