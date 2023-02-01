Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций. В сети распространяют фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки".
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На обертке шоколадки изображен ребенок в шлеме и с траурной лентой.
Как создали и распространили фейк
Впервые фото шоколадки опубликовал 30 января аккаунт в твиттере с ником Donbass Devushka. Профиль систематически распространяет антиукраинскую и антиамериканскую пропаганду на английском языке.
Авторы публикации утверждают, что на фото изображена произведенная в Украине плитка шоколада. Ключевой месседж фейка изложен в описании: "Украинцы желают смерти ребенку за то, что он гордится своей страной". За сутки появилось почти 150 ретвитов, тогда как для большинства публикаций страницы этот показатель редко превышает 20,
– рассказали в Центре.
В украинском сегменте соцсетей сообщения о шоколадке "Смерть Алешки" появились только после российских. Пользователи обсуждают случай как дешевый российский фейк. В Центре объясняют, что образ мальчика Алешки нешироко известен среди украинцев.
Фейковое изображение шоколадки распространили следующие пропагандисты: Анатолий Шарий, Роман Голованов, Руслан Осташко. Кроме этого, фото публиковал ряд русскоязычных пабликов "ВКонтакте". Для работы с англоязычными пользователями Россия использует твиттер. Там фейк перевели также на испанский, итальянский, французский и греческий языки.
Кто первым распространил фейк / Скриншоты из соцсетей
Что известно об образе мальчика Алеши
В медиапространстве оккупантов Алеша из Белгородской области появился весной 2022 года. В соцсетях россияне распространяли "вирусное" видео, на котором ребенок бегает вдоль трассы в шлемофоне и поздравляет едущую к границе с Украиной бронетехнику.
После этого восьмилетний Алексей Павличенко стал символом русской пропаганды. Оккупанты пытаются рассказывать о нем, как о беззащитном ребенке, которого надо "спасать от укронацистов". Центр стратегических коммуникаций считает этот проект пропагандистов успешным.
Алеша поздравляет убийц / Скриншот с видео
"Сюжеты об Алеше сняли федеральные и региональные телеканалы, он стал героем публикаций самых популярных российских новостных медиа и попал в поле зрения военкоров", – отметили в Центре.
Пропагандисты организовали для ребенка пиар-кампанию. В частности, для популяризации образа были следующие события:
- встречи мальчика с русскими оккупантами и фотосессии в военной форме;
- благодарность от минобороны России;
- экскурсия в школу с кадетским классом, переодевание в форму полицейского;
- вступление в ряды Юнармии;
- стенописи в разных городах России с Алешкой;
- победа в конкурсе "Дети-герои", награда в Совете Федерации.
Мурал с мальчиком / Фото российских СМИ
Выпуск шоколадки
Россияне создали аллюзию на известную еще с советских времен шоколадку "Аленку". Однако во время рекламной фотосессии на руке мальчика был патч с сербским или просто перевернутым российским флагом.
Шоколадки с изображением ребенка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков даровал в августе Путину. Следовательно, есть основания считать фейк о "Смерти Алешки" частью кампании пропагандистов.
"Российская пропаганда месяцами влюбляла аудиторию в мальчика Алешу, чтобы потом использовать его образ в качестве эмоционального триггера для генерации очередной волны гнева среди доверчивых потребителей контента", – считают в центре.
Ребенок с якобы российским флагом / Фото российских пропагандистов
Милитаризация детства
Кремль реализует преступную политику в отношении детей и занимается милитаризацией детства. Он привлекает несовершеннолетних в парамилитарные организации (например, Юнармию) и ежегодные карнавализированные празднования на 9 мая.
"Пока российская армия убивает реальных украинских детей, российская пропаганда цинично обвиняет украинцев в желании убивать маленьких россиян. Это очередное свидетельство того, что российские "бойцы информационного фронта" являются военными преступниками. Такими же, как российские военные и политическое руководство России", – добавили в Центре.
Российская пропаганда: последние новости
- Оккупанты хотят героизировать Никиту Фролова, которого на самом деле застрелил пьяный прапорщик.
- Россия пытается запугать украинцев мобилизацией и распространяет фейковые видео, не относящиеся к призыву.
- Минобороны захватчиков заявило, что США из-за войны остановили реализацию военных биологических проектов.