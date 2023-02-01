Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций. В сети распространяют фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки".

К теме "Вчера танки, теперь самолеты": Скабеева признала близость крушения России

На обертке шоколадки изображен ребенок в шлеме и с траурной лентой.

Как создали и распространили фейк

Впервые фото шоколадки опубликовал 30 января аккаунт в твиттере с ником Donbass Devushka. Профиль систематически распространяет антиукраинскую и антиамериканскую пропаганду на английском языке.

Авторы публикации утверждают, что на фото изображена произведенная в Украине плитка шоколада. Ключевой месседж фейка изложен в описании: "Украинцы желают смерти ребенку за то, что он гордится своей страной". За сутки появилось почти 150 ретвитов, тогда как для большинства публикаций страницы этот показатель редко превышает 20,

– рассказали в Центре.

В украинском сегменте соцсетей сообщения о шоколадке "Смерть Алешки" появились только после российских. Пользователи обсуждают случай как дешевый российский фейк. В Центре объясняют, что образ мальчика Алешки нешироко известен среди украинцев.

Фейковое изображение шоколадки распространили следующие пропагандисты: Анатолий Шарий, Роман Голованов, Руслан Осташко. Кроме этого, фото публиковал ряд русскоязычных пабликов "ВКонтакте". Для работы с англоязычными пользователями Россия использует твиттер. Там фейк перевели также на испанский, итальянский, французский и греческий языки.



Кто первым распространил фейк / Скриншоты из соцсетей

Что известно об образе мальчика Алеши

В медиапространстве оккупантов Алеша из Белгородской области появился весной 2022 года. В соцсетях россияне распространяли "вирусное" видео, на котором ребенок бегает вдоль трассы в шлемофоне и поздравляет едущую к границе с Украиной бронетехнику.

После этого восьмилетний Алексей Павличенко стал символом русской пропаганды. Оккупанты пытаются рассказывать о нем, как о беззащитном ребенке, которого надо "спасать от укронацистов". Центр стратегических коммуникаций считает этот проект пропагандистов успешным.



Алеша поздравляет убийц / Скриншот с видео

"Сюжеты об Алеше сняли федеральные и региональные телеканалы, он стал героем публикаций самых популярных российских новостных медиа и попал в поле зрения военкоров", – отметили в Центре.

Пропагандисты организовали для ребенка пиар-кампанию. В частности, для популяризации образа были следующие события:

встречи мальчика с русскими оккупантами и фотосессии в военной форме;

благодарность от минобороны России;

экскурсия в школу с кадетским классом, переодевание в форму полицейского;

вступление в ряды Юнармии;

стенописи в разных городах России с Алешкой;

победа в конкурсе "Дети-герои", награда в Совете Федерации.



Мурал с мальчиком / Фото российских СМИ

Выпуск шоколадки

Россияне создали аллюзию на известную еще с советских времен шоколадку "Аленку". Однако во время рекламной фотосессии на руке мальчика был патч с сербским или просто перевернутым российским флагом.

Шоколадки с изображением ребенка губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков даровал в августе Путину. Следовательно, есть основания считать фейк о "Смерти Алешки" частью кампании пропагандистов.

"Российская пропаганда месяцами влюбляла аудиторию в мальчика Алешу, чтобы потом использовать его образ в качестве эмоционального триггера для генерации очередной волны гнева среди доверчивых потребителей контента", – считают в центре.



Ребенок с якобы российским флагом / Фото российских пропагандистов

Милитаризация детства

Кремль реализует преступную политику в отношении детей и занимается милитаризацией детства. Он привлекает несовершеннолетних в парамилитарные организации (например, Юнармию) и ежегодные карнавализированные празднования на 9 мая.

"Пока российская армия убивает реальных украинских детей, российская пропаганда цинично обвиняет украинцев в желании убивать маленьких россиян. Это очередное свидетельство того, что российские "бойцы информационного фронта" являются военными преступниками. Такими же, как российские военные и политическое руководство России", – добавили в Центре.

Российская пропаганда: последние новости