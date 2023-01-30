Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона мобилизация в Украине не прекращалась ни на день. При этом она проходит спокойно и взвешенно.

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Достаточное количество людей, необходимых ВСУ, набирается. Я могу сказать, что у военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет,

– заявил он.

Россия использует видео задержаний преступников

Но вспомнил, что в последнее время Россия распространяет через мессенджеры видео, не имеющее никакого отношения к мобилизации.

Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, совершившего тяжкое преступление… потому рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все извратила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных,

– рассказал он.

Секретарь СНБО добавил, что уровень ИПСО будет расти в геометрической прогрессии.

"Очень внимательно нужно относиться ко всей информации в мессенджерах", – подчеркнул он.

Каким образом Россия распространяет свои ИПСО

В Центре Противодействия дезинформации тоже сообщили, что на протяжении последней недели российские информресурсы активизировали кампанию, которую можно сформулировать следующим образом: в Украине идет всеобщая могилизация".

Отмечают, что главная цель кампании – путем распространения ложных и манипулятивных публикаций, запугать мужское население, усилить социальное напряжение и сорвать ход мобилизационных мероприятий в Украине.