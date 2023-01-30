О том, почему так происходит, журналисты спросили у работников военкоматов.

Внимание Могут ли вручать повестки мужчинам, снятым или исключенным из военного учета в Украине

Идет плановая мобилизация, а тот факт, что повестки стали раздавать активнее, связан с формированием резерва и стремлением поставить на учет как можно больше мужчин,

– говорится в статье.

Отмечают, что у многих мужчин центры комплектации просто не располагают информацией. В то же время, часть людей после такого обновления информации и установки на учет вскоре уже были мобилизованы.

Новых волн мобилизации нет

Несмотря на то, что сейчас в интернете – очередная вспышка популярности анонимных групп, где люди обмениваются сообщениями о том, где и когда выписывают повестки в разных городах, в ВСУ настаивают, что говорить о новых волнах неуместно.

Так начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач подчеркнул, что мобилизация началась 24 февраля прошлого года и постоянно продолжается, никаких волн мобилизации нет.

Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям,

– рассказал Роман Горбач.

К теме 90% украинцев, вызванных в военкоматы, просили лишь уточнить данные

По его словам, в большинстве случаев граждан сегодня вызывают к военкоматам с целью уточнения военно-учетных данных. А вот решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе.

Как происходит призыв военнообязанных

При этом Горбач настаивает, что личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. И уже потом призывники прибывают в воинские части на конкретные должности.

В то время как граждане, которых мобилизуют с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправлять сразу в боевые воинские части.

Мы практически не увеличиваем объемы мобилизации. Все идет по плану, поэтому повестка на учет – это не означает мобилизацию. Нужно готовить резервы, даже подняли сельсоветы, чтобы была готова база данных,

– рассказали работники военкоматов.

Актуально о ситуации с мобилизацией в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что военное руководство страны получило приказ о создании резерва военных.

Именно поэтому началась массовая выдача повесток и призыв прийти в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Решения приняли, чтобы дать возможность украинским защитникам и защитницам, уже долгий период защищающим родное государство, восстановиться и отдохнуть.

Важно ! За игнорирование повестки предусмотрена уголовная или административная ответственность. Все зависит от того, какой вид повестки получил военнообязанный.