Вручить повестку также могут снятым и исключенным из воинского учета в Украине. Об этом рассказал юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.

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Вручить повестку могут обеим категориям

Как отметил юрист, действующее законодательство Украины различает понятие "снятие" и "исключение из воинского учета". Это также влияет на вопросы мобилизации граждан. Дело в том, что законодатель по-разному регулирует возможность призыва снятых и исключенных из воинского учета.

Вручить повестку могут обеим категориям. Ведь при ее вручении уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия,

– рассказал Зайцев.

Следовательно, обязательно нужно явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в установленные дату и время.

Следует понимать, что закон не содержит среди категорий граждан, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Они также могут быть мобилизованы при условии прохождения медицинской комиссии.

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Исключение из воинского учета

Что касается исключенных из воинского учета, то они также не подпадают под категорию тех, кто имеет отсрочку от призыва. В то же время, например, если военный был уволен со службы на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе с исключением из воинского учета, его последующая мобилизация исключается.

Однако, если такое исключение произошло во время полномасштабной войны, есть вероятность вызова на ВЛК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе, может повлечь следующий призыв на военную службу,

– отметил Зайцев.