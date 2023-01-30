Вручити повістку також можуть знятим та виключеним з військового обліку в Україні. Про це розповів юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних із військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев.

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Вручити повістку можуть обом категоріям

Як зазначив юрист, чинне законодавство України розрізняє поняття "зняття" та "виключення з військового обліку". Це також впливає на питання мобілізації громадян. Річ у тім, що законодавець по-різному регулює можливість призову знятих і виключених із військового обліку.

Вручити повістку можуть обом категоріям. Адже під час її вручення уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія,

– розповів Зайцев.

Тож треба обов'язково з'явитися до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) у встановлені дату та час.

Варто розуміти, що закон не містить серед категорій громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих із військового обліку. Тож вони також можуть бути мобілізовані за умови проходження медичної комісії.

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Виключення з військового обліку

Що стосується виключених із військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку від призову. Водночас, наприклад, якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку військово-лікарсьої комісії (ВЛК) про непридатність до служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається.

Однак, якщо таке виключення відбулося під час повномасштабної війни, все ж таки є ймовірність виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.

Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу,

– зазначив Зайцев.